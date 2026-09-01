Távozott a Pécsi Tudományegyetemről a filozófusbotrányban érintett dékán

Pécsi Tudományegyetem;filozófus;

2026-09-01 13:06:00 CEST

Ennek okai közt a Filozófia Doktori Iskola körüli konfliktusokat, vitákat, valamint a feszült intézményi légkört is említette.

Augusztus 31-ével megszűnt Szécsi Gábor munkaviszonya a Pécsi Tudományegyetemen, így már nem ő vezeti a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kart - írja a Telex.

Szécsi Gábor a második dékáni ciklusát töltötte, mandátuma 2026 végéig szólt volna, emellett 2024 óta a Filozófia Doktori Iskolát is vezette.

Szécsi Gábor a portálnak azt mondta, egy korábbi felkérést elfogadva szeptembertől másik intézményben dolgozik tovább. Közlése szerint a váltás, valamint a Filozófia Doktori Iskola körül kialakult konfliktusok, viták és feszült intézményi légkör miatt saját kezdeményezésére hagyta el az egyetemet. A PTE azt közölte, hogy munkaviszonya saját kérésére, személyes okokra hivatkozva szűnt meg.

Az új dékán kinevezéséig Koltai Zoltán általános dékánhelyettes látja el a dékáni feladat- és hatáskört, legfeljebb december 31-ig. Az egyetem már készíti elő a dékáni pályázatot, és eredményes eljárás esetén várhatóan még 2026-ban kinevezhetik a kar új vezetőjét.

A Filozófia Doktori Iskola működéséről augusztusban Barcsi Tamás pécsi filozófus tett közzé nyílt levelet. Azt állította, hogy fideszes politikusok és velük jó kapcsolatot ápoló közismert emberek érdemtelenül kaptak PhD-fokozatot, vagy jutottak el az abszolutóriumig. Állítása szerint az iskola nem nyújtott érdemi képzést, nem támasztott publikációs követelményeket, a védéseken elfogult bizottságok bíráltak, és a disszertációk egy része sem nyilvános. A doktori iskola akkreditációjával is problémák voltak, 2023 óta pedig új hallgatókat sem vehetett fel; a már képzésben részt vevők ugyanakkor folytathatták tanulmányaikat.

Szécsi Gábor korábban azt írta, hogy Barcsi Tamás nyílt levele a doktori iskola működésével kapcsolatos „valótlan és jogsértő állításokra” épül. Boros János, a doktori iskola alapítója szintén visszautasította a színvonaltalanságra, a filozófiai jelleg elvesztésére és a nepotizmusra vonatkozó állításokat.

A PTE augusztusi tájékoztatása alapján az akkreditációval és egyes doktori cselekményekkel összefüggésben vizsgálat folyt, illetve a helyzet alapos feltárása továbbra is folyik. A júniusban elrendelt tudományetikai vizsgálat július 30-án lezárult, eredményéről azonban az egyetem egyelőre nem számolt be. A Filozófia Doktori Iskola megszüntetéséről várhatóan októberben tárgyal az egyetem szenátusa.