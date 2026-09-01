Előnyben a szélsőjobb, nemsokára már indul Trump-adminisztráció európai médiatámogatási rendszere

Donald Trump amerikai elnök kormányzata egy legalább 25 millió dolláros csomaggal készül támogatni az európai konzervatív civil szervezeteket és médiát, közölte a Reuters. A brit hírügynökség névtelenséget kérő amerikai kormányzati forrásai szerint Washington 4 millió dollárt tervez költeni az európai jobboldali média támogatására. Úgy tudják, a külügyminisztérium augusztus 21-én értesítette a kongresszust a források elosztására vonatkozó szándékáról, a finanszírozás várhatóan szeptember végére véglegesül.
A Trump-adminisztráció 25 millió dollár európai támogatási programjaiból mintegy tízmillió dollárnyi finanszírozást már nyilvánosságra hoztak a külügyminisztérium három, júliusban és augusztusban a pályázóknak kiadott értesítésén keresztül.
Az augusztus 21-i kongresszushoz elküldött finanszírozási értesítés a fennmaradt 15 milliós keret részeként 4 millió dollárt különít el az európai konzervatív médiáknak és médiaműhelyeknek.
A támogatási programot az Egyesült Államok külügyminisztériumának demokrácia-, illetve emberi jogi és munkaügyi Hivatala (DRL) kezeli. A 4 milliós médiakeretből hárommillió dollárt szánnak „az európai demokratikus visszafejlődés” dokumentálására és elemzésére, egymilliót pedig egy „független újságírói konzorcium” létrehozása Európában.Amerikai adófizetői pénzből építenék az európai szélsőjobbot, pályázhat akár a Fidesz-közeli MCC is
Az elemzés-kutatás fő fókuszpontjai az európai szélsőjobb és szuverenista pártok kedvenc témái lesznek – a tömeges és illegális migráció hatásai, „a független sajtó helyzetének vizsgálata”, valamint a szupranacionális szervezetek, azaz az Európai Unió jogalkotásában történt demokratikus visszaesés dokumentálása és elemzése .
Kiemelt témaként kívánják kezelni a nemzeti szuverenitás, természetjog és vallásszabadság kérdéseit.
A Reuters azt nem tudta megállapítani, hogy mely európai szervezetek vagy újságírók kaphatnak támogatást ebből a keretből.
A DLR szerint a támogatás célja a transzatlanti kapcsolatok megerősítése és a szólásszabadság előmozdítása, a külügyminisztériumi szóvivő pedig azt hangsúlyozta, hogy a DRL nem finanszíroz politikai pártokat, és a Trump-adminisztráció „továbbra is elkötelezett a demokrácia és az emberi jogok védelme iránt világszerte, beleértve Európát is”.
Bár az Európai Bizottság egyelőre nem válaszolt a Reuters megkeresésére, vélhetően az európai reakciók nem maradnak el, az EU kormányai ugyanis nem alaptalanul tartanak az amerikai beavatkozástól, a Trump-adminisztráció és maga az elnök is mindeddig nyíltan támogatta az európai jobboldali és szélsőjobboldali populista pártokat és soha nem látott történelmi mélységbe taszította a transzatlanti kapcsolatokat.
Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter a júliusi támogatások bejelentésekor az X-en azt írta: „Franciaország és az európaiak nem fognak tolerálni semmilyen külföldi beavatkozási kísérletet a választási folyamataikba, függetlenül annak eredetétől”.
Az európai félelmeket erősíti a Trump-adminisztráció sajátos demokrácia és jogállamiság, szólás- és sajtószabadság értelmezése, valamint az, hogy a jelenlegi amerikai kormányzat eltávolodott az Egyesült Államok hagyományos demokrácia- és emberi jogösztönzésétől, hovatovább minden korábbi kötelezőként kezelt normát és elvet alárendel a gazdasági és kereskedelmi érdekeknek.
Az európai támogatások egy nagyobb, közel 180 millió dolláros, a külügyminisztérium által kidolgozott nemzetközi finanszírozási javaslat részét képezik. Ebbe beletartoznak olyan szelektív programok is, mint például a dél-afrikai kisebbségi közösségekkel szembeni „visszaélések” dokumentálására szánt támogatások, illetve a civil társadalom támogatása a brazil „bírósági túlkapások és cenzúra” elleni küzdelemben. Előbbi kétségtelenül a dél-afrikai származású Elon Musk hatására került fókuszba, az elnyomott kisebbség pedig ebben a megközelítésben a fehérek. Musk ugyanis következetesen azt a minden illetékes szerv által megcáfolt összeesküvés elméletet hirdeti és platformjai révén terjeszti is, miszerint Dél-Afrikában a fehérek ellen népirtás vagy legalábbis rendszerszintű elnyomás zajlik.Donald Trump elkészítette a vádiratot Európa ellen, a kárörvendő Orbán Viktor politikájával Magyarország a maradék súlyát is elveszítheti
A brazíliai bírósági túlkapások elleni küzdelemre elkülönített amerikai források pedig a korrupcióért és puccskísérletért elítélt Jair Bolsonaro és Donald Trump barátságának köszönhetően állnak rendelkezésre.
Mint ismert, Donald Trump elnök hivatalba lépése után azonnal drasztikusan visszavágta, gyakorlatilag leállította a globális segélyezési programokat. Az Elon Musk által vezetett Kormányzati Hatékonysági Hivatal (DOGE) radikálisan átszervezte a nemzetközi finanszírozást bonyolító USAID ügynökséget, amelynek kerete 2001-2024 között 23,5 millió dollár volt. Bár az átszervezés egyik hivatalos oka épp a spórolás, a fölösleges kiadások megakadélyozása volt, az új keret ennél több, mint írtuk, 25 millió.
Az USAID és a külügyminisztérium közösen futtatott globális segélyezési programja a 2025. évi költségvetésre 42,8 milliárd dollárt irányzott elő. A mostani teljes keret közel 180 millió dollár.A USAID programjainak 90 százalékát megszüntette a Trump-adminisztráció, 54 milliárd dollárnyi támogatást vonnak visszaOrvvadászok előnyben, vadállatok hátrányban – A USAID leépítése a vadvédelmet is válságba sodorhatja