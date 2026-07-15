Amerikai adófizetői pénzből építenék az európai szélsőjobbot, pályázhat akár a Fidesz-közeli MCC is

Európa;pályázat;Fidesz-KDNP;szélsőjobboldal;Donald Trump;amerikai külügyminisztérium;jobboldali populizmus;JD Vance;MCC;

2026-07-15 19:20:00 CEST

A State Department kiírt egy ötmillió dolláros pályázatot a „nemzeti szuverenitással, migrációval, cenzúrával és a politikailag motivált bírósági eljárásokkal kapcsolatos kihívások” elleni küzdelemre. Donald Trump adminisztrációja számára még mindig az orbáni Magyarország az a modell, ahogyan egész Európának működnie kellene.

Az amerikai külügyminisztérium hétfőn tett közzé pályázati felhívást, amelynek keretében európai civil szervezetek és oktatási intézmények nyerhetnek 1-3 millió dolláros támogatást – adta hírül a The Financial Times. A pályázat hivatalos célja választ adni a „nemzeti szuverenitással, migrációval, cenzúrával és a politikailag motivált bírósági eljárásokkal kapcsolatos kihívásokra a közös politikafilozófiai gondolatok, a törvény, és a nyugati civilizációs hagyomány” jegyében. A tárca indoklása szerint a kulturális kapcsolatok kiépítése és „a cenzúra elleni küzdelem” lenne a cél. „Nemzetek feletti intézmények és kormányok arra használják az állami hatalmat, hogy túlterjeszkedő és ködösen megfogalmazott gyűlöletbeszéd elleni törvényekkel és online tartalmat érintő szabályozásokkal aláaknázzák az önrendelkezés demokratikus alapelveit. Ez felügyeli és bünteti a közbeszédet és elfojtja a politikai részvételt” – áll az amerikai külügyminisztérium hangzatos tájékoztatójában.

A pályázat teljes kerete csaknem ötmillió dollár (átszámítva körülbelül másfél milliárd forint), amerikai külügyi feljegyzések szerint a pénzt várhatóan két vagy három befutó között dobják szét. Haszonélvezői leginkább az EU-szkeptikus, bevándorlásellenes szélsőjobboldali pártok, a német AfD, a spanyol Vox vagy éppenséggel a magyarországi Fidesz agytrösztjei lehetnek. Az AfD eleve szövetségi hatalmi ambíciókat dédelget a 2029-es Bundestag-választáson, de az se lenne meglepő, ha az amerikaiak a Fidesz káderképzőjéhez, vagyis ahhoz a Mathias Corvinus Collegiumhoz vágnának hozzá egy szemmel látható összeget, amely alól a Tisza-kormány éppen mostanában húzza ki a szőnyeget a kekvák megszüntetésével.

Bár Donald Trump közismerten lenézi a vesztes politikusokat – jellemző, hogy még áprilisban napokig hallgatott a Fidesz látványos választási kudarcáról – az adminisztrációja számára régóta deklaráltan Orbán Viktor Magyarországa az a modell, ahogyan egész Európának működnie kellene. Nem véletlen, hogy Marco Rubio külügyminiszter 2026. február 16-án, JD Vance alelnök pedig április 7-én, vagyis mindössze öt nappal a magyarországi parlamenti választás előtt tett egy budapesti kitérőt Orbán Viktor kedvéért.

Az azonban, hogy a Fidesz végül látványos kudarcot vallott a megméretésen, nyilvánvalóan blamálta az amerikai diplomáciát is,

ráadásul Orbán Viktor bukásával Donald Trump egyszerűen elkezdett teherré válni az európai szélsőjobb számára.

Nem mellesleg a pályázat azt a Fehér Ház által tavaly decemberben kiadott, az európai országokban heves bírálatokat kiváltó új amerikai nemzetbiztonsági stratégiát követi, amely szerint Európának „kultúrája megsemmisülésével” kell számolnia, amennyiben nem állítja meg a területét célzó ellenőrizetlen migrációt.