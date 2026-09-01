US Open: Djokovic és Williams után kiesett Wawrinka is

tenisz;US Open;

2026-09-01 14:57:00 CEST

A szezon végén visszavonuló svájci klasszis az első fordulóban kiesett az amerikai nyílt teniszbajnokságon.

Elköszönt a New York-i közönségtől a 2016-os bajnok Stan Wawrinka, a 41 éves svájci klasszis - aki búcsúidényét tölti - két szettet is rövidítésre mentett a korábbi wimbledoni döntős olasz Matteo Berrettini ellen, de játszmát nem tudott nyerni.

A második helyen kiemelt spanyol Carlos Alcaraz ellenben magabiztos játékkal, három játszmában kerekedett Roman Szafjullin fölé. A volt világelső, jelenleg a ranglistán harmadik Alcaraz egyesben ezt megelőzően április közepén játszott, csuklósérülése miatt azóta nem teniszezett - bár múlt héten Serena Williams oldalán a vegyes párosoknál volt már két meccse a US Openen -, egyebek között kihagyta a Roland Garrost és Wimbledont is. A hétszeres Grand Slam-győztes Alcaraz kétszer nyerte meg a US Opent: 2022-ben ott aratta az első GS-sikerét, az idei tornára pedig címvédőként érkezett.

A nőknél címvédő, a világranglistán éllovas fehérorosz Arina Szabalenka szintén sima mérkőzésen győzte le első ellenfelét, a kolumbiai Camila Osoriót (59.). A találkozó 1 óra 27 percig tartott. Nem jutott viszont messzire a Roland Garroson döntős Maya Chwalinska. A 20. kiemelt lengyel játékost a hazai kedvenc Taylor Townsend verte meg. Párizsi szenzációs menetelése óta Chwalinska hat mérkőzéséből csak egyet tudott megnyerni.

A hétfői játéknap szenzációját még Novak Djokovic kiesése jelentette. A korábbi világelső, 24-szeres Grand Slam-győztes végig szenvedett az ATP-rangsorban 49. argentin Mariano Navone elleni mérkőzésen, és 4 óra 40 perces küzdelemben, karrierje leghosszabb első fordulós Grand Slam-meccsén maradt alul.

„Szörnyen éreztem magam a pályán. Sajnos idén szinte végig hasonlóval küzdöttem, hányingerem volt, aztán az egész testem elkezdett összeomlani, görcsölni, fájni”

– fogalmazott a belgrádi szupersztár, akinek a hátával és a vállával is problémája volt.

Novak Djokovic looks very emotional down 1-3 in the 5th set against Navone at the US Open.



Definitely in pain physically, but these also look like emotional tears.



4+ hours at 39 years old.



The New York crowd is trying to give him a push for another heroic comeback.



???? pic.twitter.com/QsZqF0Z04o — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 31, 2026

A 39 éves szerb a 2006-os ausztrál nyílt bajnokság óta először kapott ki az első fordulóban GS-tornán. A US Openen, melyet 2011-ben, 2015-ben, 2018-ban és 2023-ban megnyert, előzőleg egyszer sem esett ki a nyitókörben.

A szabadkártyával induló Venus Williams szintén a nyitókörben búcsúzott, így sorozatban 16. mérkőzését is elveszítette. A négyszeres olimpiai bajnok, 23-szoros Grand Slam-győztes amerikai Sofia Kenintől két szettben kapott ki. A 46 éves teniszező legutóbb tavaly júliusban, a washingtoni tornán nyert mérkőzést, mindez azonban továbbra sem szegi a kedvét.

„Nem könnyű éjjel egykor vagy kettőkor a legjobbat kihozni magadból, de megpróbáltam”

– fogalmazott Venus Williams, aki 2000-ben és 2001-ben is megnyerte az amerikai nyílt teniszbajnokságot, most sorozatban ötödször kapott ki a torna első fordulójában.

Kedden több magyar érdekeltségű mérkőzést is rendeznek: Piros Zsombor az olasz Belluccival, Bondár Anna a cseh Havlickovával, Marozsán Fábián pedig a hazai közönség előtt szereplő Zhenggel találkozik.