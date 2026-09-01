Már házkutatást is tartottak a Hankó Balázs-féle Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz köthető túlárazott játékmotor-beszerzések ügyében

rendőrség;kutatás;nyomozás;Kulturális és Innovációs Minisztérium;

2026-09-01 19:13:00 CEST

A feljelentés szerint háromszoros túlárazás történt.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) a Hankó Balázs-féle Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly nyári, több mint 200 millió forintos beszerzése miatt nyomoz - tájékoztattak a rendőrség honlapján.

A büntetőeljárás Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján indult júniusban az úgynevezett nyuszimotorok ügyében. Az adatok szerint a Kulturális és Innovációs Minisztérium tavaly júliusban 239 190 934 forint értékben adott megrendelést egy cégnek játék kismotorok gyártására, raktározására. A minisztérium, illetve egy két cégből álló konzorcium között 2024 decemberében megtörtént a megrendelés a vállalkozási keretszerződés terhére „Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány 2025” címmel - idézte fel a hatóság.

A feljelentés szerint háromszoros túlárazás történt, ugyanis a megrendelésben rögzített összesen 12 ezer darab kis és nagy gyermekmotort 14 940 illetve 16 470 forintos egységáron értékesítették a minisztériumnak, holott kiskereskedelmi forgalomban jóval alacsonyabb, mintegy 5–6000 forintos egységáron megvásárolhatók lettek volna - közölte a rendőrség.

Emiatt a nyomozók szeptember 1-jén több helyszínen, többségében Budapesten hajtottak végre kutatásokat az ügyben érintett cégeknél. A közlemény nem tér ki rá külön, de valószínűleg Balásy Gyula két cégéről, a Lounge Design Kft.-ről és a New Land Media Kft.-ről van szó. A bizonyítékok beszerzése érdekében a nyomozók szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek.

Az akcióról a rendőrség egy videót is közzétett:

Korábban a Népszava írta meg, hogy a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást hűtlen kezelés gyanúja miatt a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által megrendelt műanyag játék kismotorok beszerzése kapcsán.