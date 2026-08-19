Hűtlen kezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a Hankó Balázs-féle KIM által túlárazottan vásárolt játékmotorok ügyében

feljelentés;hűtlen kezelés;játékmotor;

2026-08-19 16:10:00 CEST

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda ismeretlen tettes ellen folytat büntetőeljárást hűtlen kezelés gyanúja miatt a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által megrendelt műanyag játék kismotorok beszerzése kapcsán – tudta meg a Népszava.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda büntetőeljárást folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt a korábbi Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) által megrendelt műanyag játék kismotorok beszerzése kapcsán – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság a Népszavát.

A büntetőeljárás Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter júniusi feljelentése nyomán indult el. A tárcavezető azért fordult a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz, mert álláspontja szerint a minisztérium korábbi vezetése alatt a valós piaci ár többszöröséért szereztek be gyermekjátékokat.

A Hankó Balázs által vezetett korábbi KIM 2025-ben, a Családbarát Magyarországért programsorozat kommunikációs kampányához kapcsolódóan 12 ezer műanyag játék kismotor gyártására és raktározására adott megrendelést Balásy Gyula cégeinek, a Lounge Design Kft.-nek és a New Land Media Kft.-nek.

A bölcsődékben használt kismotorok árazása a következőképpen alakult:

kisebb motorok darabára: 16 470 forint

nagyobb motorok darabára: 14 940 forint

Kátai-Németh Vilmos közlése szerint ezeknek a játékoknak a valós piaci ára mindössze 5–6 ezer forint között mozog. Emellett az is kiderült, hogy tavaly július 2-án további 239 millió forint értékben adtak le megrendelést a Balásy-féle cégcsoportnak kismotorok gyártására és tárolására.

A minisztérium jelenlegi vezetése szerint a korábbi vagyonkezelők megszegték kötelességüket, és a jelentős túlárazással komoly vagyoni hátrányt okoztak a tárcának.