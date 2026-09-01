Vitézy Dávid: Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, elnöke a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester lesz

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Magyar Péter;Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa;

2026-09-01 18:24:00 CEST

A testületben fele-fele arányban kapnak majd helyet a kormány és a főváros képviselői, öt-öt taggal.

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) elnöke Magyar Péter miniszterelnök, társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester lesz, a testület konszenzussal hozza majd meg döntéseit - közölt részleteket Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden a Facebookon, az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről.

A tárcavezető hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), amelyhez hasonló működött 2016 és 2020 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig.

Az FKT-ban fele-fele arányban kapnak majd helyet a kormány és a főváros képviselői, öt-öt taggal. Azzal, hogy a testület a döntéseit egyhangúlag hozza majd meg, egyértelművé teszik: ez valóban az együttműködés, és nem a sehova nem vezető acsarkodás terepe - közölte Vitézy Dávid. A tárcavezető szerint az FKT jogkörei jelentős bővülését jelenti, hogy a tanács dönthet majd fővárosi beruházások kiemeltté nyilvánításáról, és egy-egy fejlesztés megvalósítására kijelölhet olyan fejlesztőcéget is, amelynek fele-fele arányban tulajdonosa a kormány és a főváros.

Vitézy Dávid emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években az előző kormány és a főváros viszonya a magyar politika legrosszabb arcát mutatta: együttműködés helyett sehova nem vezető konfliktusok, egymásra mutogatás és mesterségesen gerjesztett ellentétek a budapesti és a vidéki választók között. Mára a magyar emberek is egyértelművé tették, hogy nem kérnek a mesterségesen előállított főváros-vidék ellentétből, hiszen rengetegen jönnek Budapestre vidékről dolgozni, tanulni, ügyeket intézni, ezért a város fejlődése mindenkinek fontos - írta.

„Az ambíciók ma sem lehetnek kisebbek, mint a kiegyezés után: el kell hoznunk a főváros második aranykorát” - fogalmazott a miniszter, hozzátéve, az FKT újraélesztése annak bizonyítéka, hogy a kormány készen áll erre, és ebben partnerséget kínál a fővárosnak.