Kinevezték az új vezérigazgatót a BKK élére

kinevezés;vezérigazgató;BKK;

2026-09-01 20:11:00 CEST

Bodor Ádám korábbi mobilitási vezérigazgató-helyettest nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának szeptember 1-jétől Karácsony Gergely főpolgármester.

Bodor Ádám 2020 végén aktív és mikromobilitásért felelős szakértőként csatlakozott a BKK-hoz, majd 2021 áprilisától a Mobilitásfejlesztés Igazgatóságot vezette. 2025 áprilisától mobilitási vezérigazgató-helyettesként látta el feladatait, majd a cég igazgatósági elnökévé választották.

A BKK vezérigazgató-helyettese a Budapest Közút Zrt.-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóczi István lesz. Válóczi István 2013-ban került a Budapest Közút Zrt. akkor alakult Metró Mérnök Igazgatósághoz projektvezetőként, 2016-ben igazgatóhelyettes lett, 2018-tól pedig az igazgatói pozíciót tölti be. A közlemény szerint a személyi változásokat a folytonosság biztosítása és a jövőbeli feladatok hatékony elvégzése indokolta.

A Tisza-kormány és az Európai Bizottság megállapodásának köszönhetően a BKK által az előző években előkészített uniós projektek finanszírozása az elmúlt hónapokban biztosítottá vált. Meghosszabbíthatják a 3-as metrót, létrejöhet a pesti és tovább épülhet a budai fonódó villamosvonal. Emellett folytatódhat a kisföldalatti megújításának és meghosszabbításának előkészítése, új járművek érkezhetnek, valamint tovább fejlődhetnek, zöldülhetnek Budapest közterei és kerékpáros hálózata.

A közlemény szerint Karácsony Gergely főpolgármester Válóczi Istvánt a BKK harmadik igazgatósági tagjává is kinevezte Bodor Ádám vezérigazgató és Diószegi Ágnes ügyfélkapcsolati és értékesítési vezérigazgató-helyettes mellé.

A BKK legutóbbi kinevezett vezérigazgatója Walter Katalin volt, aki 2021-től 2025 tavaszáig irányította a társaságot, azonban tavaly május 29-én lemondott posztjáról. Azóta a BKK vezérigazgató nélkül, átmeneti vezetéssel működött.