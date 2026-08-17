Budapest;Karácsony Gergely;tömegközlekedés;megújulás;BKK;automaták;

2026-08-17 17:39:00 CEST

Megújultak a budapesti BKK-automaták

Bár egyre népszerűbb a fővárosi közlekedésszervező applikációja és a bevezetett bankkártyás fizetési mód, a jegyek és bérletek csaknem 40 százalékát automatákból értékesítik.