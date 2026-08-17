Megújultak a budapesti BKK-automaták

Több mint tíz év után teljesen megújítottuk a BKK automatáinak hálózatát: 35 új, nagy kijelzős automata állt szolgálatba, és 280 meglévő készüléket teljes körűen felújítottunk – tette közzé Facebook-posztjában Karácsony Gergely. A főpolgármester által ismertetett adatok szerint a hálózat automatái az üzembe helyezésük óta már több mint 164 millió tranzakciót bonyolítottak le, a rajtuk értékesített jegyek és bérletek összértéke pedig meghaladta a 442 milliárd forintot.
Karácsony Gergely arra is kitért, hogy egyre többen használják a BudapestGO-t és a Pay&GO-t, az automaták azonban továbbra is a BKK értékesítésének mintegy 40 százalékát adják. Szerinte ma már a hagyományos és a digitális jegyvásárlás egyaránt korszerű és megbízható, és előreléptek ezen a területen.Megkezdte a 3-as metró terveinek átvizsgálását a BKK
Eközben a BKK lapunkhoz is eljuttatott közleménye szerint a közlekedés is könnyebbé válik augusztus 31-től két szomszédos fővárosi kerület, Zugló és Angyalföld között, mert augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz. – A járat az Örs vezér térről a Mexikói úton keresztül a Dózsa György út M végállomásig közlekedik majd, ezzel számos célpont válik átszállás nélkül elérhetővé – tették hozzá az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről.Menetleveleket és munkaidő-nyilvántartást hamisítottak a BKK-nál a magasabb pótlékértEgyre sürgetőbb a Petőfi híd felújítása, de még megtervezni sem tudják