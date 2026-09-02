Ruff Bálint már sejti, miért titkolta el Lázár János a 2014-es utazásait

Lázár János;ügynökakták;titkos kormánydöntés;Ruff Bálint;

2026-09-02 08:30:00 CEST

Azt is tudja a tárcavezető, hol járt és mit csinált ezen az úton a fideszes politikus, az információkat pedig nyilvánosság elé tárja.

Napokon belül nagyjából száz titkos, úgynevezett háromezres kormányhatározatot tesznek közzé, amelyek között a Századvégnek adott tanulmánymegrendelések is szerepelnek – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek.

Ruff Bálint szerint az elmúlt években 20-30 milliárd forintot költöttek a Századvégre, az ügyben pedig feljelentést fognak tenni. Arról is beszélt, hogy néhány héten belül nyilvános közbeszerzést írnak ki, és amikor azt valaki megnyeri, attól kezdve minden, a magyar állam által megrendelt kutatás nyilvános lesz. Szerinte a Tiszának havonta-kéthavonta vannak saját mérései, közpénzből azonban nem készítenek közvélemény-kutatást. Lázár János korábbi utazásaival kapcsolatban azt mondta, már tudja, hol járt és mit csinált, valamint sejti, miért tartotta ezt titokban. Ruff Bálint közölte, ezeket az információkat nyilvánosságra fogják hozni.

Navracsics Tibor minisztériumának szerződéseiről pedig azt mondta, „leszédült az asztalról”, amikor meglátta azok nagyságrendjét.

A miniszter az adórendszerről is ismertette a terveket. Lesz vagyonadó, amely a gyakorlatban az egymilliárd forint feletti jövedelmek adóztatását jelenti, emellett rendezik a nyugdíjakat és újragondolják a katát. Szeptemberben olyan törvényt hoznak, amely meghatározza, milyen szereplőkkel és milyen ütemben váltsák fel a jelenlegi Alaptörvényt egy új alkotmánnyal. Az új alkotmányt népszavazással szentesítik majd. A politikus azt ígérte, hogy az alkotmányozási folyamatba az ellenzéket is bevonják.

Ruff Bálint a titkosszolgálatok átalakításáról azt mondta, a Miniszterelnökség, az Igazságügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium feladata lett az ügynökakták feltárása. Ő a teljes nyilvánosságot javasolta: a szolgálatoknak át kell adniuk az iratokat az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának, ha pedig valamelyik dokumentumot visszatartanák, azt egy bizottság előtt meg kell indokolniuk.

A tárcavezető szólt arról is, hogy a kormány eddig 2 ezer milliárd forint értékben tett feljelentést korrupciós ügyekben. Jelezte, most az előző 16 év rendszereinek átvizsgálása következik, és ahol szükségesnek látják, ott további feljelentéseket tesznek.