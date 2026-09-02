Több bíró szerint önmagában a büntetőeljárások gyorsítása kevés lehet a vagyonvisszaszerzéshez

igazságszolgáltatás;bíróság;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-02 09:15:00 CEST

Akadnak, akik úgy látják, a Fővárosi Törvényszék jelenlegi kapacitása nem bírna el sok új kiemelt ügyet, polgári ügyszakos források pedig inkább speciális polgári eljárásrendet javasolnak.

A büntetőeljárások felgyorsításával próbálná közelebb hozni a kormány a vagyonvisszaszerzés eredményeit, de ehhez a HVG-nek nyilatkozó bírók szerint a jogszabályok módosítása mellett a bíróságok megerősítésére is szükség lenne.

Magyar Péter a feladatok között említette a büntetőeljárási szabályok szigorítását, a határidők rövidítését, valamint a bíróságok és nyomozó szervek megerősítését. A részletek kidolgozása Görög Márta igazságügyi miniszter feladata lesz.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) által feltárt ügyek vádemelés után túlnyomórészt a Fővárosi Törvényszékre fognak kerülni. A bíróságra 2025-ben összesen 333 256 ügy érkezett, és a cikk szerint egy fővárosi bíró jelenleg átlagosan 100-120 üggyel foglalkozik. Matusik Tamás, a törvényszék elnöke korábban arra figyelmeztetett, hogy a mostani kapacitás nem lenne elegendő, ha néhány éven belül újabb kiemelt büntetőügyek érkeznének.

„A kormány azt akarja, hogy a bírói kar forgassa le A birodalom visszavágot úgy, hogy rossz a forgatókönyv, nincs elég statiszta, alulfizetettek a színészek, és az egész forgatást körülbelül két hét alatt kellene megszervezni egy már foglalt helyszínre”

– fogalmazott a Fővárosi Törvényszék egyik büntetőügyekkel foglalkozó bírója.

A lapnak nyilatkozó bírák arra is felhívták a figyelmet, hogy egy-egy nagy ügy akár 20 ezer oldalnyi iratot jelenthet, amelyet esetenként öt bírónak is át kell néznie. Egyikük úgy fogalmazott, hogy „ezek nem operettperek lesznek”, és azt hangsúlyozta, hogy a bűnösséget bizonyítani kell. Többen egyetértettek abban, hogy a gyorsításhoz a büntetőeljárási törvényt rendbe kell tenni. Lehetséges megoldásként említették a több jegyzőt és titkárt, a fizetésemelést, az átfogó ideiglenes besegítést, a központi régiós pótlékot és az online tárgyalás feltételeinek megteremtését.

Más bírók arra figyelmeztettek, hogy miközben a nagy ügyeket tárgyalják, a többi ügyfél joggal panaszkodik majd, hogy az övék nem halad. Ezt „nyomasztás” és igazgatási intézkedések fogják követni, ami miatt a bírák gyorsítani, kapkodni fognak, és ez a szakmai döntésekre is kihathat. A cikk szerint az elsietett nyomozások külön kockázatot jelentenek, mert a nem megfelelően feltárt ügyeket a bírói szakaszban már nem lehet pótolni.

A polgári ügyszakban dolgozó bírók egy része úgy látja, ha valóban a vagyonvisszaszerzés a cél, a kormány teljesen alkalmatlan eszközzel él. Szerintük a vagyon visszaszerzéséhez elsőként 5-10 kiváló polgári jogászra lenne szükség, és speciális, rövid határidőkkel működő eljárásrendben lehetne megtámadni a semmis vagy jó erkölcsbe ütköző szerződéseket. Úgy számolnak, ilyen rendszerben maximum 2-3 tárgyaláson, egy éven belül kimondható adott esetben a szerződések semmissége, majd egy gyors másodfok után megindulhat a végrehajtás.