Unger Anna: Részben abban mérem majd a hatékonyságot, hány ügyünk van bíróság előtt

Unger Anna;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;

2026-09-02 07:09:00 CEST

Nem várják ölbe tett kézzel, hogy felálljon a vezetőség: hivatalosan ketten kezdték el a munkát, szerdán pedig bejárják azt a helyet, ahol átmenetileg tudnak majd dolgozni.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hatékonyságának egyik mércéje egy év múlva az lesz, hány ügyük van bíróság előtt – mondta a Klubrádió Esti gyors című műsorában a szervezet elnöke.

Unger Anna közlése alapján szeptember 1-jén hivatalosan ketten kezdték meg a munkát. Nem akarják megvárni, amíg a teljes vezetőség feláll: másnap bejárják azt a helyet, ahol átmenetileg tudnak majd dolgozni. Helyesnek tartja, hogy nincs beleszólása abba, kik kerülnek a helyettesi posztokra. Azt is mondta, szerinte nem kell attól tartani, hogy bármelyik hatóságtól annyi szakembert csábítanának át a hivatalhoz, hogy azoknál ne maradna elegendő szakértelem.

A működés későbbi megítélésénél Unger Anna nem kizárólag a bíróság előtt lévő ügyek számát veszi figyelembe. Mint mondta, egy év elteltével részben abból méri majd le az NVVH hatékonyságát, hány ügyük van bíróság előtt.