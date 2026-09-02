Unger Anna: Részben abban mérem majd a hatékonyságot, hány ügyünk van bíróság előtt

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) hatékonyságának egyik mércéje egy év múlva az lesz, hány ügyük van bíróság előtt – mondta a Klubrádió Esti gyors című műsorában a szervezet elnöke.
Unger Anna közlése alapján szeptember 1-jén hivatalosan ketten kezdték meg a munkát. Nem akarják megvárni, amíg a teljes vezetőség feláll: másnap bejárják azt a helyet, ahol átmenetileg tudnak majd dolgozni. Helyesnek tartja, hogy nincs beleszólása abba, kik kerülnek a helyettesi posztokra. Azt is mondta, szerinte nem kell attól tartani, hogy bármelyik hatóságtól annyi szakembert csábítanának át a hivatalhoz, hogy azoknál ne maradna elegendő szakértelem.
A működés későbbi megítélésénél Unger Anna nem kizárólag a bíróság előtt lévő ügyek számát veszi figyelembe. Mint mondta, egy év elteltével részben abból méri majd le az NVVH hatékonyságát, hány ügyük van bíróság előtt.Unger Anna szólt, hogy őt ne hívogassa se Magyar Péter, se más„Unger Annának a kommunikáció láthatóan nem az erőssége”