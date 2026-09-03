Toborzókampányba kezdett a PDSZ, legalább 500 taggal akar bővülni az új tanévben

oktatás;PDSZ;

2026-09-03 05:45:00 CEST

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete bemutatja a tagokért elért eredményeket, bírósági sikereket, a jog- és érdekvédelem működését. Felmérésük szerint még mindig sokan dolgoznak az oktatásban olyanok, akik nem merik nyíltan felvállalni véleményüket.

Új tagokkal szeretné erősíteni közösségét a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), ennek érdekében kampányt indítottak 500 Új Hang néven – derült ki az érdekképviselet lapunkhoz eljuttatott közleményéből. A cél az, hogy az új tanévben legalább 500 új belépővel bővüljön a tagság.

A kampány során szeretnék bemutatni, hogyan működik a jogvédelem, az érdekképviselet, bemutatják a tagokért elért eredményeket és bírósági sikereket, valamint azt, hogy „egy szakszervezet erejét a közösség és a közösen megszólaló hangok adják”.

A kampányt mindemellett a nyár folyamán elvégzett KÖR-kép felmérésük eredményeire alapozzák, amelyre összesen 6873 válasz érkezett, az ország számos pontjáról és az oktatás-nevelés különböző területeiről. A PDSZ szerint a kérdőíves eredmények azt mutatják, hogy sokan szeretnének változást az oktatásban, az 500 Új Hang kampányban pedig arra hívják őket, hogy „ne csak elmondják, mit szeretnének, hanem legyenek részesei annak a közösségnek is, amely ezekért a változásokért kiáll”.

A KÖR-kép felmérés részeredményeiről a Népszava is beszámolt még júliusban, azóta pedig a végleges eredmények is megszülettek, amelyeket szintén eljuttattak lapunknak. A PDSZ online kérdőívét kitöltők 85,3 százaléka, összesen 5319 fő jelezte, nyitottak lennének arra, hogy csatlakozzanak a szakszervezethez, közülük 27,8 százaléknyian határozottan el tudják képzelni a belépést. Azok, akik még nem PDSZ-tagok, ezt azzal indokolták, hogy nem látják a tagság előnyeit (40,8 százalék), illetve nem ismerik eléggé a PDSZ munkáját (25,8 százalék). A kampány most azért is indult, hogy az érdekvédelmi munkát és az eddigi eredményeket láthatóbbá tegyék.

De a válaszadók számos más problémát is jeleztek: 70,5 százalékuk szerint a túlterhelés nehezíti leginkább a munkavégzést, ezt a sok adminisztráció (44,2 százalék), az eszközhiány (36,2 százalék), a gyakori helyettesítés (31,6 százalék) és a létszámhiány (26,1 százalék) követi. A PDSZ szerint mindez azt mutatja, kevesebb adminisztrációra, kisebb csoport- és osztálylétszámokra, kevesebb helyettesítésre, elegendő pedagógusra és nevelést segítő munkatársra, valamint a munkakörön kívüli feladatok visszaszorítására van szükség.

– Nem az a cél, hogy a dolgozók kevesebbet dolgozzanak, hanem hogy legyen idejük arra, amiért ezt a hivatást választották: a gyermekekre és a tanulókra – írták.

A bérezés tekintetében a legtöbben (81,1 százalék) az alapilletmények emelését jelölték meg a legfontosabbnak, ezt követi a túlmunka díjazása (45,5 százalék) és a cafeteria (44,8 százalék). A felmérésből az is kiderült, hogy még mindig sokan vannak (52 százalék), akik úgy érzik, nem mondhatják el következmények nélkül a véleményüket. Emellett a válaszadók 43,4 százaléka jelezte, nem érzi magát megbecsült munkatársnak. A PDSZ szerint ezért az érdekvédelemnek nem csak a bérekről és a munkaterhekről kell szólnia: szükség van retorziómentes véleménynyilvánításra, a dolgozók valódi bevonására, partneri vezetői szemléletre és olyan munkahelyi kultúrára, amelyben a bizalom és a kölcsönös tisztelet természetes.