PDSZ: Nem lehet gyermekközpontú oktatást létrehozni túlterhelt pedagógusokkal

oktatás;Magyarország;pedagógusok;PDSZ;javaslatok;túlterheltség;Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-08-09 13:35:00 CEST

A szakszervezet szerint a kormánynak előbb az anyagi, tárgyi, személyi és munkaszervezési feltételeket kellene biztosítania ahhoz, hogy megvalósulhasson az oktatási tárca nemrég kiadott javaslatcsomagja.

Támogatja a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium 14 pontos javaslatcsomagjának szakmai elképzeléseit, amelyek az általános iskolák alsós évfolyamain tanuló gyermekek terhelésének csökkentését, a tapasztalati tanulást, a mozgás és a pihenés nagyobb szerepét, a fejlesztő értékelés bevezetését célozzák. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet: mindez csak akkor valósulhat meg, ha az új feladatokhoz megfelelő pedagógus- és nevelést-oktatást segítői létszám, munkaidő, finanszírozás és intézményi autonómia is társul.

Megírtuk: az oktatási tárca egy olyan javaslatcsomagot juttatott el az általános iskoláknak, amelyben egyebek mellett a 35 perces tanórák bevezetésének lehetőségét, a házi feladatok mennyiségének korlátozását, több mozgásos, kreatív, fejlesztő és iskolán kívüli tevékenység megszervezését az 1–4. évfolyamokon, valamint bántalmazásmegelőzési és -kezelési protokoll kidolgozását javasolják. A cél a gyermekközpontúság, hogy „az általános iskola első–negyedik évfolyama valóban biztonságot adó, élményszerű, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodó és a tanulási motivációt erősítő alapozó szakaszként” működjön.

A PDSZ szombaton részletes állásfoglalást tett közzé a javaslatcsomagról, amely a nedolgozzingyen.hu oldalon olvasható. Számos szakmai célt támogatnak, ugyanakkor hozzátették: gyermekközpontú iskola csak pedagógus-központú munkafeltételekkel teremthető meg. Véleményük szerint a javaslat jelentős számú új feladatot határoz meg a pedagógusoknak, miközben nem tartalmaz megfelelő garanciákat az ehhez szükséges személyi, tárgyi és finanszírozási feltételekre. Hangsúlyozták: a célok szakmailag megalapozottak lehetnek, ugyanakkor nem tekinthetők pusztán szervezési kérdésnek.

A szakszervezet szerint a javaslatok között túl sok új dokumentációs feladat jelenik meg (helyi rend kialakítása, programterv, sablonok, eszközlisták készítése, értékelési rend kidolgozása, házirend, éves munkaterv, pedagógiai program módosítása, felelősök kijelölése, programok dokumentálása), ami komoly ellentmondásban áll a pedagógusok tehermentesítésének szükségességével. – A gyermekközpontú iskola nem attól lesz gyermekközpontú, hogy még több dokumentum készül róla – írták. Álláspontjuk szerint

a hosszabb mozgásos szünetek, a nyugodt étkezés és pihenőidő alapvető fontosságú a gyermekek egészséges fejlődésében, ám az ehhez szükséges környezet nem teremthető meg pedagógiai szándékkal, megfelelő helyiségek, udvarok, eszközök és személyi feltételek szükségesek,

amelyek biztosítása állami feladat. A délutáni iskolai idősáv gyermekközpontú újragondolása, a fejlesztő, kreatív oktatás és értékelés, a bántalmazásmegelőző és biztonságos iskolai környezet kialakítása pedig mind jelentős személyi feltételt igényel, a megfelelő számú pedagógus mellett pedagógiai asszisztensekre, szakemberek bevonására is szükség van.

Az iskolán kívüli programokhoz, kirándulásokhoz a PDSZ szerint a fenntartónak kell biztosítania a szükséges finanszírozást, a pedagógusok munkaidejét, megfelelő kísérői létszámot, az utazás és a belépők költségét, a gyermekek biztonságos felügyeletének feltételeit. Mint fogalmaztak, „nem lehet a gyermekközpontúság költségeit a pedagógusokra és a családokra hárítani”,

az iskolán kívüli tanulás csak akkor lehet minden gyermek számára hozzáférhető, ha nem a családok anyagi helyzete határozza meg a részvételt.

A PDSZ ezért a javaslatcsomag szakmai céljainak megvalósítását támogatja, de azok bevezetését csak a szükséges személyi, tárgyi, finanszírozási és munkaidő-garanciák megteremtése mellett tartja elfogadhatónak. Az intézményeknek megfelelő számú pedagógusra, nevelést-oktatást segítő munkatársra, pszichológusra és más szakemberre, valamint az új programokhoz önállóan felhasználható pénzügyi forrásokra van szükségük. A bántalmazásmegelőzéstől a projektekig és a külső programokig minden pluszfeladathoz időt és pénzt kell rendelni – írták.