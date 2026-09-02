A CÖF szerint lehet, hogy Magyarország már nem is létezik

Fidesz;Magyarország;Csizmadia László;Dömötör Csaba;CÖF-CÖKA;ifj. Lomnici Zoltán;Magyar-kormány;

2026-09-02 16:31:00 CEST

A fideszes álcivilek szerint az Orbán-kormány bukásával került veszélybe az erkölcsös Magyarország.

A 2026–27-es évadban is várja vendégeit Évadnyitó Civil Akadémiájára a közpénzzel kitömött fideszes álcivil CÖF-CÖKA és a Szellemi Honvédők közössége. A meghívóban nem kevesebbet állapítottak meg, mint hogy lehet, Magyarország már meg is szűnt létezni, most, hogy Orbán Viktor megbukott – számolt be róla a 444.

A meghívóban ekképp fogalmaznak: „Talán nem túlzás részünkről a megállapítás, hogy Magyarország felszámolás alatt áll. De lehet, hogy már nem is létezik. Mert mi is egy ország létalapja? Az erkölcse, a jogrendje és hagyománya, ha csak a fundamentum három alapvető elemére hivatkozok. Az erkölcse a hagyományból fakadóan rendezi az összehangolt társadalom működését, a jogi szabályozottság segítségére van. És e hármat számolja fel éppen a Tisza. És igen, lépésről lépésre küzd a társadalmat legerőteljesebben meghatározó erkölcsös Magyarország ellen. Megjelenése óta küzd a vallásos közösségek ellen, gúnyolják, szidalmazzák a híveket, a papjaikat. A jogi védelem már nem létezik. Nincs olyan jogszabály, legyen az akár alkotmányos, amit át ne lépnének. Hát itt tartunk a Tisza 4. hónapjának működése idején. De ha felszámolnak mindent, őket sem fogja megvédeni sem erkölcsi akadály, sem jog. Ezt azért jó lenne észben tartaniuk.”

Azt ugyan nem részletezték, hogy az „erkölcsös Magyarország” ellen pontosan hogyan küzd a Tisza, miként azt sem, hogyan küzd a kormánypárt „megjelenése óta a vallásos közösségek ellen”, de talán a fideszes Dömötör Csaba majd kifejti, őt hívta meg ugyanis vendégnek az eseményre a CÖF-CÖKA-t vezető Csizmadia László és ifj. Lomnici Zoltán.