Tátott szájjal: Figyel a 160 ezer forintot érő, csúcstechnológiás kamera fogmosás közben

kamera;fogkefe;Sir James Dyson;

2026-09-04 07:55:00 CEST

100 000 pixeles makroobjektíves kamerával rendelkezik a porszívóiról is ismert cég új fogkeféje, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók élőben lássák, mi történik a szájukban, miközben kisöprűzik az ételmaradékokat, a lepedéket.

A szájüregből közvetítő kamera ötlete első hallásra sokaknak bizarrnak tűnhet, különösen olyan helyzetben, amikor éppen fogmosás közben van az illető. A csúcstechnológiás, wifikapcsolattal rendelkező, mesterséges intelligenciát használó fogkefével egy applikácót lehet összekapcsolni. A csodafogkefe induló ára 500 dollár (160 ezer Ft).

A Dyson a CameraJet névre hallgató elektromos fogkeféjét hat éven át fejlesztette. A vállalat szerint az eszköz egyszerre tisztítja a fogakat és végez fogköztisztítást, miközben a folyamatot a felhasználók egy alkalmazáson keresztül élőben követhetik a beépített, 100 000 pixeles makrokamera segítségével.

A kamera a Dyson gépi tanulási algoritmusát használja a fogak közötti rések azonosítására – közölte a vállalat. Ez segít aktiválni a fogkefe nyelébe épített tartályos szájöblítő folyadék „jet burst”, a célzott vízsugár funkcióját.

Felmerül persze a kérdés, habzó fogkrém esetén is működik-e a kamera. Nem kell nagy üzleti érzék ahhoz, hogy kitaláljuk, a cég „feltalálta” a saját márkájú nem habzó fogkrémét is. A marketing máris bedobta, hogy nem is egy, hanem kétféle ízben is kapható: gyömbéres-mentás és fodormentás változatban.

A James Dyson, a cég alapítója által kiadott közlemény így fogalmaz: „A fogköztisztítás kellemetlen és időigényes feladat, s ez a kamerás fogkefe teljesen új módot kínál a szájüreg higiéniája terén és az egészséges fogak megőrzésére”.

Andrew Eder, a University College London fogpótlástani tanszékének professor emeritusa szerint azonban további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy meg lehessen állapítani az eszköz előnyeit. Azt nyilatkozta ennek kapcsán a Washington Postnak, hogy ha a csodamasinát „megfelelően vizsgálják és fejlesztik”, akkor nem látja okát annak, hogy ne lennének előnyei. „De az ára húzós” – szögezte le. És szerinte elég nagy méretű ahhoz képest, hogy kézben kell tartani. A képek tanúsága szerint pedig a telefont tartani kell fogmosás közben, ami első megközelítésben elég babrásnak tűnik.