Tolvaj konyhásnéniket fogott Gyömrő polgármestere, 6 kiló sajtból 0,9-et hagytak meg a gyerekeknek

lopás;menza;Gyömrő;konyhás néni;

2026-09-02 22:07:00 CEST

Több száz gyereknek kellett osztoznia a kiadott ételmennyiség töredékén, a konyhásokat Kisberk Szabolcs azonnal kirúgta és feljelentést tett.

Gyerekektől lopták az ételt az önkormányzat konyhai dolgozói a gyömrői Fekete István Általános Iskolában - számolt be a város önkormányzata a Facebookon. A bejegyzés szerint a tolvaj konyhásnéniket személyesen a polgármester, a mi hazánkos Kisberk Szabolcs érte tetten.

A bejegyzés szerint a konyhásnénik évek óta dézsmálhatták a gyermekeknek szánt, és a szülők által kifizetett menzaadagokat. Mint közölték, a konyhások munkaidejük vége előtt egy órával akartak távozni a konténeriskolából, amikor a parkolóban Kisberk Szabolcs polgármester megkérte őket, hogy mutassák meg a náluk lévő csomagokat. Mind a négy alkalmazottnál azonos mennyiségű élelmiszert találtak, amit a menzáról próbáltak meg ellopni.

Az önkormányzat közölt néhány számadatot is, eszerint a konyhásnénik nem voltak szívbajosak: 6 kiló reszelt sajtból 5,1 kilót elloptak és mindössze 0,9 kilót osztottak ki több száz gyerek között. 6 kiló sonka felvágottból elloptak 3,5 kilót és 2,5 kilót osztottak ki. A margarinnak megelégedtek a felével, 3 kilót tulajdonítottak el a 6-ból. Mindezeken felül pedig közel 3 kiló zöldpaprikát, 5 kiló őszibarackot és egy nagy csomag levesgyöngyöt lovasítottak meg. Előkerültek még kész szendvicsek, több tányér készétel és diétás menü is, továbbá egy hűtőben szintén kilószámra elrejtve köret.

Az önkormányzat videóval és fotókkal is igazolta mindezt, több képen láthatók az ellopott ételek, valamint bemutatták azt is, hogy ezek után hogyan nézett ki egy olyan sajtos szendvics, amit a gyerekeknek adtak oda - sajt nem nagyon jutott rá.

A polgármester azonnali hatállyal, fegyelmi kíséretében kirúgta mind a négy konyhást, egyben feljelentést is tett, így rendőrségi eljárás is indult. Úgy tudni, mind a négy vádlott beismerő vallomást tett. A történtek után Kisberk Szabolcs azt is bejelentette, hogy a továbbiakban előre be nem jelentett időpontban az összes önkormányzati fenntartású konyhát ellenőrizni fogja, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő Gyömrőn.