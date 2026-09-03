Hálásak lehetnek az esetlegesen börtönbe kerülő fideszes politikusok, amiért a Magyar Helsinki Bizottság visszatérhet a büntetésvégrehajtási intézetekbe

Azok a korábbi kormánypárti képviselők, akik most tarthatnak a letartóztatástól, korábban maguk is támogatták a Magyar Helsinki Bizottság szakértőinek kitiltását a börtönökből – fejtette ki a hvg.hu-n megjelent írásában Fahidi Gergely ügyvéd azzal kapcsolatban, hogy a szervezet munkatársai 9 év után a helyszínen vizsgálhatják a fogvatartottak jogait.
Értékelése szerint a helyzet iróniája, hogy közülük azok, akik később fogvatartásba kerülnek, éppen a korábban támadott jogvédők munkájának eredményeiből részesülhetnek. Emlékeztetett, ezek a politikusok megszavazták, hogy a „börtönbizniszre” hivatkozva megszakadjon a jogvédők által szorgalmazott korszerűsítés, és ne folytatódjanak érdemi lépések a fogvatartási körülmények javítására. A szerző szerint a jogvédők tevékenységének ugyanakkor szerepe volt abban, hogy eltűntek a zárkákból a textilfüggönnyel elválasztott vécék és a háromemeletes vaságyak, valamint egy időre mérséklődött a zsúfoltság. Az ügyvéd külön kitért a korábbi igazságügyi államtitkárra, Völner Pálra, akinek ügyében akár hosszú szabadságvesztést is kiszabhat a bíróság, miközben végig szabadlábon védekezett, és bírósági döntés alapján ügyvédi jogosítványát is visszakapta.Fegyelmi vizsgálatot kezdeményeztek Völner Pál ellen, nem folytathatná az ügyvédi praxisát
Emlékeztetett, Völner Pál államtitkárként büszke volt arra, hogy felettese utasítását követve gyakorlatilag el tudta lehetetleníteni a börtönökben végzett jogvédői munkát. Fahidi Gergely a börtönviszonyok korábbi változását a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának döntéséhez is köti. A tömegesen benyújtott magyar kérelmek után az EJEB 2015-ben állapította meg, hogy rendszerszintű problémák vannak a magyar büntetés-végrehajtásban. Úgy véli, 2017-től már érzékelhető javulás következett: a zsúfoltság csökkent, a függönyös vécék és a háromszintes vaságyak fokozatosan eltűntek. Alapvető fordulat ugyanakkor szerinte nem történt, mert a szabadságvesztés-központú büntetőpolitika változatlan maradt, új férőhelyeket hoztak létre, később pedig a börtönök jelentős része ismét túlzsúfolttá vált. Úgy látja, a volt kormánypárti politikusok közül egyre többen kerülhetnek letartóztatásba, és ezzel egyre kisebb lesz az esélyük arra is, hogy a viszonylag jobb elhelyezést biztosító intézetek valamelyikébe kerüljenek. A szegedi Csillagot a fogvatartottak közötti információk alapján a jobb helyek közé sorolja, és a kecskeméti, úgynevezett parkettás börtönt említi olyan intézetként, ahol szerinte még mindig emberségesebbek a körülmények.Bús Balázs a Csillagból üzente meg, hogy a Tisza-rendszer politikai foglyának tartja magát
Fahidi Gergely szerint, ha elítélik őket, az esetleg börtönbe kerülő politikusok azoknak az általuk korábban is támadott jogvédőknek lehetnek hálásak, akiknek a munkája nyomán már nem kell megtapasztalniuk a háromemeletes vaságyakat vagy a függönnyel elválasztott vécéket – vagyis éppen azok korábbi munkájából profitálhatnak, akiket politikusként gúnyoltak, listáztak és megbélyegeztek.