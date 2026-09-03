Magyar Péter: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, valamint a MOHU koncesszióját

felülvizsgálat;hulladékgazdálkodás;Magyar Péter;Mohu Mol;

2026-09-03 09:53:00 CEST

A kormányfő szerint özönlenek a panaszok, ráadásul a cég célszámai sem teljesülnek.

Felülvizsgálja a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer, valamint a Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság hulladékgazdálkodási cégének (MOHU) koncesszióját – közölte egy csütörtöki Facebook-posztban a miniszterelnök.

Magyar Péter azzal indokolta a lépést, hogy özönlenek a panaszok a cég működésével kapcsolatban és a MOHU nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, valamint célszámait.

A magyar hulladékgazdálkodás nagy részét 2023 júliusától a MOL-csoporthoz tartozó MOHU működteti egy 35 évre szóló állami koncesszió alapján. A rendszerhez később az országos palack-visszaváltás is csatlakozott, miközben a koncesszió feladatai közé a lakossági hulladék begyűjtésének megszervezése, a szelektív gyűjtés és a hasznosítás is bekerült. A Tisza-kormány júniusban részletes jelentést kért a koncesszió működéséről, a beruházásokról, valamint a vállalt célértékek teljesítéséről. Augusztusban Gajdos László élő környezetért felelős miniszter már a szerződés felülvizsgálatáról és a MOHU-val kezdődő tárgyalásokról beszélt, miután több helyen, köztük Szolnokon fennakadások voltak a szemétszállításban. A vizsgálat az uniós célértékek teljesülésére, a hulladékkezelő létesítményekre és a piaci szereplőket érintő gyakorlatokra is kiterjedt.