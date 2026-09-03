Öt ingatlan miatt tett újabb feljelentést a Magyar Nemzeti Bank vezetése

Magyar Nemzeti Bank;feljelentés;átvilágítás;

2026-09-03 09:21:00 CEST

Jelentős túlárazásokat állapítottak meg az egyik jegybanki cég működésével kapcsolatban, így azt feltételezik, hogy vagyoni hátrány érhette az intézményt.

Öt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) tulajdonában álló ingatlan értékvesztésével összefüggésben tett feljelentést az MNB új vezetése hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt – közölte a jegybank egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásában.

A feljelentést az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágításáról készült jelentésre, valamint az érintett ingatlanok értékbecsléseire alapozták. A vizsgálat az ingatlanberuházásoknál jelentős túlárazásokat tárt fel, az értékbecslések pedig lényegesen alacsonyabb összegeket állapítottak meg annál, mint amekkora értéken az ingatlanok a könyvekben szerepeltek. Az MNB közlése szerint mindezek alapján a jegybankot feltehetően vagyoni hátrány érte.

Az újabb feljelentés a Balatonakarattyai Oktatási és Képzési Központot, a Bölcs Várat, az MNB Budai Központot, az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeumot, valamint az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft. tulajdonában álló Pallas Athéné Konferencia Központot érinti. A jegybank vezetése az ingatlan-adásvételek és beruházási konstrukciók, továbbá a terven felüli értékcsökkenések mértéke alapján látta szükségesnek, hogy ezekre az ingatlanokra is kiterjessze a feljelentést.

Az MNB székházának felújítása miatt a jegybank új vezetése már tavaly októberben feljelentést tett. A közlemény szerint az ahhoz kapcsolódó eljárás azóta nyomozati szakba lépett.

A jegybank azt is közölte, hogy az új vezetés hivatalba lépése után mindenre kiterjedő vizsgálatot végzett, áttekintette és racionalizálta az MNB működését. A tájékoztatás jelezte, hogy működését a törvényi mandátumhoz igazítja, az azon kívül eső tevékenységeket pedig mérsékli.