US Open: Marozsán Fábián kiesett, a két világelső továbbjutott

tenisz;US Open;Fucsovics Márton;Piros Zsombor;Marozsán Fábián;Bondár Anna;

2026-09-03 10:15:00 CEST

Az amerikai Michael Zheng 6:4, 6:4, 6:2-re győzte le Marozsán Fábiánt az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A férfi és a női címvédő eközben sikerrel vette az első akadályt.

Marozsán Fábián háromjátszmás vereséget szenvedett az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, így férfi egyesben nem maradt magyar játékos versenyben.

A világranglistán 63. helyen álló Marozsán és amerikai ellenfele, Michael Zheng 3:3-ig fej fej mellett haladt, amikor eső miatt félbeszakadt az eredetileg keddre kiírt mérkőzésük. A kényszerszünet a magyar játékost zavarta meg jobban, mert az újrakezdés után rögtön elvesztette az adogató játékát. A rangsorban 107. Zheng a brékelőnyét végigvitte, így előnybe került.

A 26 éves Marozsán remekül kezdte a második felvonást, 3:0-ra elhúzott, ám ezt követően elbizonytalanodott, így riválisa két újabb fogadóként megnyert játékkal fordított. A harmadik szett 2:2-ig alakult szorosan, onnantól a magyar teniszező mindössze négy labdamenetet nyert, így 1:52 óra játék után búcsúzott.

Marozsán előtt a másik két magyar főtáblás játékos is vereséget szenvedett az első körben, Fucsovics Márton és Piros Zsombor szintén három játszmában maradt alul. A nőknél Bondár Anna még versenyben van, második fordulós ellenfele az Australian Open tavalyi bajnoka, a 22. helyen kiemelt amerikai Madison Keys lesz.

Mindkét címvédő továbbjutott

A férfi és a női címvédő is továbbjutott az első fordulóból. A spanyol Carlos Alcaraz a portugál Jaime Faria ellen nagy meglepetésre elbukta az első játszmát, ezt követően viszont könnyedén fordított és négy szettben aratott sikerével (4:6, 6:0, 6:3, 6:2) került a harmadik fordulóba.

Az egymást követő harmadik New York-i sikerére hajtó fehérorosz Arina Szabalenka a második fordulóban mindössze két játékot veszített (6:1, 6:1) a selejtezőből a főtáblára jutó orosz Polina Jatcsenko ellen. Az 54 perces összecsapáson Szabalenka megőrizte hibátlan mérlegét (16-0) a kvalifikációból érkező játékosokkal szemben. A világelső sorozatban 15 győzelemnél jár a US Openen.