Piros Zsombor jól tartotta magát Tommy Paul ellen, de összességében véve simán, 7:6, 6:3-ra kikapott, míg Marozsán Fábián találkozója a Davis-kupa újonc Ethan Quinnel idegtépő rövidítésbe torkollt a döntő szettben, amelyből végül az amerikai jött ki jobban, 3:6, 6:3, 7:6-ra győzte le a magyart, ezzel az első nap után 2-0-ra vezet az Egyesült Államok.
Piros Zsombor bravúrgyőzelme után Fucsovics Márton vereséget szenvedett, így a magyar-francia Davis Kupa-párharc szombaton 1-1-es állásról folytatódik.
A magyar játékos három játszmában maradt alul a német Yannick Madennel szemben.
Az utolsó két meccséből csak egyet kellett volna megnyernie a magyar Davis Kupa-csapatnak, ám a csehek végül megfordították a párharcot.
A tavalyi döntős belgák 3-2-re nyertek a liege-i Davis-kupa-nyolcaddöntőben, ezzel továbbjutottak a negyeddöntőbe, míg a magyar válogatottra osztályozó vár szeptemberben.
Az ausztrál nyílt teniszbajnokság junior-döntőjében magyar idő szerint szombaton aratott sikerével Piros Zsombor gyakorlatilag berobbant a magyar sportéletbe, a diadal óta mindenki a 17 éves teniszező sikerének titkát keresi. A friss Grand Slam-győztes tanítványról trénerével, Szathmáry Tiborral beszélgettünk.
Miután szombaton megnyerte a juniorok versenyét a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, Piros Zsombor egy csapásra az egyik legnépszerűbb sportoló lett Magyarországon. A 17 éves játékos és stábja tegnap sajtótájékoztatót tartott Budapesten, Pirossal azt követően beszélgettünk.
Piros Zsombor nyerte meg a juniorok versenyét a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a szombati döntőben 4:6, 6:4, 6:3-ra legyőzte az izraeli Isai Olielt.