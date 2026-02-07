Davis-kupa: Marozsán Fábián alulmaradt az idegek harcában, az USA 2:0-ra vezet

Piros Zsombor jól tartotta magát Tommy Paul ellen, de összességében véve simán, 7:6, 6:3-ra kikapott, míg Marozsán Fábián találkozója a Davis-kupa újonc Ethan Quinnel idegtépő rövidítésbe torkollt a döntő szettben, amelyből végül az amerikai jött ki jobban, 3:6, 6:3, 7:6-ra győzte le a magyart, ezzel az első nap után 2-0-ra vezet az Egyesült Államok.