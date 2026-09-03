Cser-Palkovics András felemás hírekről számolt be a Videoton FC Fehérvár eladása kapcsán

Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;Videoton FC;

2026-09-03 10:50:00 CEST

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere új információkat közölt az NB II-ben szereplő futballklub eladásával kapcsolatban. A Racing-csoport minden szerződéskötéshez szükséges jogi dokumentumot be tudott mutatni, de a bankgarancia igazolása még várat magára.

Cser-Palkovics András a Facebook-oldalán osztott meg új információkat: eszerint zajlanak az egyeztetések a Racing-csoporttal az NB II-ben szereplő futballklub eladása kapcsán.

Székesfehérvár polgármestere azt írta, a vevő minden szerződéskötéshez szükséges jogi dokumentumot be tudott mutatni, azonban még hiányzik a jogi-pénzügyi biztosítéknak (bankgaranciának) a bemutatása, ami igazolja, hogy a befektető a következő három évben is tudja garantálni az általa a pályázatában vállalt tőke biztosítását. Ez a Racing esetében bő ötmilliárd forint.

„Meglátjuk, hogy a következő napokban be tudja-e szerezni és mutatni a befektető a megfelelő garanciát. Egy biztos: nagyon fontos lenne, hogy a Vidinek minél hamarabb új tulajdonosa legyen. Akár ennek, akár egy új pályázati körnek az eredményeképpen” – tekintett előre a polgármester.

Mint ismert, a pályázaton első helyezett, amerikai-portugál pályázóval a 45 napos határidő alatt a tárgyalások nem vezettek eredményre, ezért a tárgyalások a második helyezett brit befektetőcsoporttal, a Racing City Group cégcsoporttal folytatódtak. Amennyiben velük a szerződéskötés folyamata eredményesen zárul, akkor új tulajdonosa lesz a klubnak; amennyiben nem, abban az esetben új pályázatot kell kiírnia a városnak.

A Videoton hat fordulót követően hat ponttal az NB II 10. helyén szerénykedik, a csapat legutóbbi három bajnokiját elveszítette.