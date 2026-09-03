Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere új információkat közölt az NB II-ben szereplő futballklub eladásával kapcsolatban. A Racing-csoport minden szerződéskötéshez szükséges jogi dokumentumot be tudott mutatni, de a bankgarancia igazolása még várat magára.
A magyar kormányfőt hozza fel példaként egy bolgár klubtulajdonos, aki azt állítja, csalnak a játékvezetők.
Már most elfogytak a bérletek, és az angol sztárcsapat elleni meccsre jegyet sem lehet már kapni.
Attól függ, melyik liga főtáblájára kerül a magyar együttes. Ha BL, akkor adott a köztévé, de ha Európa-liga, akkor több jelentkező is szóba jöhet.
A Vidi FC a klub 2012-es nemzetközi szereplése után, azaz hat szűk esztendő elteltével első magyar csapatként szerepelhet európai kupasorozat főtábláján 2018 őszén.
A fehérvári csapat 1:1-et játszott a jelenleg hazai pályaként használt Pancho Arénában. Marko Nikolics részben a pálya állapotára fogta az elvesztett pontokat.
Átvette vasárnap, Székesfehérváron a bajnoki serleget és az aranyérmeket a Videoton FC labdarúgócsapata.
A 19. forduló mérkőzéseivel egy hete befejeződő labdarúgó NB I élén az őszi idény befejezésekor hármas holtverseny alakult ki, jobb gólkülönbségének köszönhetően viszont a Videoton vezet. A székesfehérváriak először álltak az élre ősszel, egész éves teljesítményük alapján azonban nem érdemtelenül telelnek listavezetőként.
Évi tízmilliárd forintra emelné Orbán Viktor miniszterelnök a Ferencváros és a Videoton költségvetését, ami a duplája lenne az előző héten véget ért NB I-es szezonban szereplő csapatok összbüdzséjének. A jelentős emelésre azért van szükség a bajnok és az ezüstérmes együttesnél, mert a kormányfő eldöntötte: a fővárosi zöld-fehérekből és a székesfehérváriakból a Bajnokok Ligája csoportkörébe rendszeresen bejutó gárdákat kell faragni.
A Videoton hazai pályán egy góllal legyőzte a hatvan percig emberhátrányban játszó Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának keddi nyitómérkőzésén.
Burcsa Győző lemondása után egy nappal Garancsi István, a Videoton FC tulajdonosa Kovács Zoltánt (42) bízta meg a sportigazgatói feladatok ellátásával - írja a Blikk.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága az NB I hétvégi fordulóját követően két klubot, a DVSC-TEVA-t és a Videoton FC-t büntette meg.
A Videoton FC milliárdos tulajdonosáról írt portrét a Figyelő, melyben leírják, hogy Garancsi István amikor csak lehet, kerüli a fényűzést, semmilyen üzleti kapcsolatban nincs a miniszterelnökkel, de egyszer elvitte Orbánt és feleségét, Lendvai Anikót Ausztriába túrázni.
A 30-szoros francia válogatott Bernard Casoni lett a bajnok Videoton labdarúgócsapatának új vezetőedzője.
Székesfehérváron rendezik a labdarúgó NB I. 15. fordulójának rangadóját: a Ferencváros látogat az éllovas Videoton otthonába.
A klubnál, spanyol Joan Carrillo Milan váltja a június másodikával, közös megegyezéssel távozó portugál José Gomest a Videoton FC vezetőedzői posztján.
A Videoton korábbi válogatott játékosa, az 1985-ben UEFA Kupa-döntős csapat tagja, Burcsa Győző felel a jövőben a klubnál folyó szakmai munkáért - jelentette be hivatalos honlapján a székesfehérvári egyesület.