Orbán meghódítaná az európai focit

Évi tízmilliárd forintra emelné Orbán Viktor miniszterelnök a Ferencváros és a Videoton költségvetését, ami a duplája lenne az előző héten véget ért NB I-es szezonban szereplő csapatok összbüdzséjének. A jelentős emelésre azért van szükség a bajnok és az ezüstérmes együttesnél, mert a kormányfő eldöntötte: a fővárosi zöld-fehérekből és a székesfehérváriakból a Bajnokok Ligája csoportkörébe rendszeresen bejutó gárdákat kell faragni.