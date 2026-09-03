Jogerősen bűnügyi felügyeletben marad a Siófokon halálos balesetet okozó 18 éves sofőr

Siófok;halálos gázolás;kerékpáros;bűnügyi felügyelet;

2026-09-03 12:06:00 CEST

A fiatal sajnálatát fejezte ki a történtek miatt.

Helybenhagyta a Kaposvári Járásbíróság döntését a Kaposvári Törvényszék, így nem tartóztatják le azt a 18 éves enyingi fiatalembert, aki augusztus 11-én halálra gázolt egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit Siófokon – írja a 24.hu.

A jogerős végzés alapján a gyanúsított harminc napig nyomkövetős bűnügyi felügyeletben marad.

A törvényszék bírója, Vadócz Attila azzal indokolta a döntést, hogy gondatlan cselekményről van szó, valamint a baleset és a fiatal őrizetbe vétele között körülbelül két hét telt el, és ezalatt nem merült fel adat arra, hogy bujkálni próbált volna.

A közölt gyanú szerint továbbra is halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével gyanúsítják. Bizonyítottság esetén a cselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A gyanúsított a kihallgatásán nem tett érdemi vallomást. Csapó Gábor, a Kaposvári Járási Ügyészség vezetőhelyettes ügyésze ugyanakkor azt közölte a lappal, hogy a fiatal sajnálatát fejezte ki a baleset miatt.

A tragédia a siófoki Batthyány utcában történt. Egy térfigyelő kamera felvételén az látható, hogy egy Hyundai megkezdte a kerékpáros előzését, amikor mögé ért a Mercedes. A fiatal jobbról próbálta megelőzni az autót azon az oldalon, ahol a kerékpáros haladt. A sofőrnek ekkor mindössze két hónapja volt jogosítványa.

A Mercedes pontos sebességét egyelőre nem állapították meg. Csapó Gábor szerint ehhez igazságügyi műszaki szakértő vizsgálata szükséges, a szakértőt már kirendelték.

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján jelenleg annyi mondható ki, hogy a gyanúsított lényegesen túllépte az adott útszakaszon megengedett sebességet; az ügyész külön hangsúlyozta, hogy a sajtóban megjelent adatokkal szemben nincs előzetes szakvélemény a haladási sebességről.

A baleset után vér- és vizeletmintát is vettek a sofőrtől, ezek vizsgálata még folyamatban van. Az ügyész közlése szerint alkoholos befolyásoltságra utaló adat egyik balesetben érintett félnél sem merült fel.

A nyomozásban annak is jelentősége lesz, pontosan milyen manővereket hajtott végre a Mercedest vezető fiatal és a Hyundai sofőrje a baleset előtt, illetve hogy a 18 éves fiatal észlelte-e a kerékpárost, és azért gyorsított-e fel, mert versenyzett.