Átalakul a parlamenti munka, A, B és C hét szerint üléseznek majd a képviselők

Parlament;Országgyűlés;ülésezés;

2026-09-03 13:46:00 CEST

Mindenki egyetértett a módosítással.

Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től – közölte a házbizottság csütörtöki ülése után az Magyar Távirati Irodával (MTI) az Országgyűlés alelnöke.

Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy

az úgynevezett "A" heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések.

a "B" heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre.

a képviselők a harmadik, "C" hétre" tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat.

Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat, úgy, hogy azok időpontjai ne ütközzenek a plenáris ülésével.

A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekivel egyezett, miközben ez a munkarend az Országgyűlés Hivatala számára is jobban tervezhető.