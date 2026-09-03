Pert indít Zugló a Bosnyák téri irodaház építtetőjével szemben

Zugló;per;Bayer Construct;Rózsa András;Zenit Corso;ZVK Development Kft.;

2026-09-03 14:30:00 CEST

Mindeközben a két érintett cég csődeljárást kezdeményezett maga ellen.

Pert indít Zugló a Bosnyák téri beruházás ügyében, miután a kerületi képviselő-testület ellenszavazat nélkül, 18 igen szavazattal elfogadta az erről szóló indítványt - írja a hvg.hu.

A polgármester, Rózsa András álláspontja szerint a ZVK Development Kft. (ZVK) nem teljesítette a kerülettel még 2006-ban kötött, azóta többször módosított szerződésben vállaltakat. A most megszavazott döntéssel az önkormányzat bíróságon érvényesítené az ebből eredő igényeit.

A vita egyik fontos eleme a kerületnek járó kompenzáció. Zugló vezetése továbbra is 2,95 milliárd forintra tart igényt, miközben a Bayer Construct tulajdonosa, Balázs Attila 2025-ben azt jelezte, hogy szerinte már csak másfél milliárd forintos kötelezettség maradt. Ezt azzal indokolta, hogy közben kerületi iskolaudvarokat újítottak fel.

Az önkormányzat ezt nem fogadta el: álláspontja szerint az ajánlat kirívóan aránytalan, az iskolai munkákat pedig nem lehet a tartozás teljesítéseként elszámolni, mert azokat adományként adták a fideszes polgármesterjelöltnek. A Bosnyák téri irodakomplexum körül időközben az állam és a beruházó viszonya is megváltozott. A kormány augusztus elején közölte, hogy eláll az ingatlanok megvásárlásától, és visszaköveteli az addig kifizetett pénzt. A kerület már ezt megelőzően jelezte, hogy a beruházóval szembeni 2,95 milliárd forintos követeléséhez ragaszkodik.

A Bayer Construct és a ZVK augusztus végén csődeljárást kezdeményezett saját maga ellen.