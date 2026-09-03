Ügyészségi feljelentést tettek Pócs János ellen, a fideszes képviselő pénzt fizethet interjúkért

gyermekvédelem;Fidesz-KDNP;büntetőeljárás;Pócs János;Lakatos Ádám;

2026-09-03 14:23:00 CEST

Büntetőeljárás megindítását kéri Pócs János ellenzéki képviselővel szemben Lakatos Ádám gyermekvédelmi aktivista. Állítása szerint – amelyet 35, bizonyítékként szolgáló dokumentummal támasztott alá – a Fidesz politikusa pénzt utal hamis nyilatkozatokért.

Feljelentést tett Pócs János fideszes képviselő ellen Lakatos Ádám gyermekjogi aktivista a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen, amelytől azt kérte, tegye meg a szükséges büntetőeljárási intézkedéseket.

„A birtokomba került információk és bizonyítékok alapján felmerült annak a gyanúja, hogy Pócs János, illetve a vele kapcsolatban álló személyek több esetben anyagi ellenszolgáltatást adhattak olyan személyek részére, akik feladata lehetett egyes személyek – közöttük adott esetben állami gondozásban élő gyermekek, illetve civil személyek – megkeresése, lejáratása, befolyásolása vagy velük szembeni negatív kampány folytatása” – a többi között ez áll a lapunk birtokába jutott beadványban.

Továbbá egy pendrive-on 35 darab, bizonyítékként szolgáló dokumentumot is mellékelt a feljelentő, aki szerint jogellenes pénzügyi teljesítés, személyek jogellenes befolyásolása vagy megfélemlítése, hamis vagy manipulált bizonyítékok előállítása és felhasználása, illetve más személyek jó hírnevének szándékos csorbítására irányuló, büntetőjogilag releváns magatartás gyanúja merült fel Pócs Jánosal szemben.

Ezt megelőzően Lakatos Ádám közösségi oldalán írt egy nyílt levelet az ellenzéki képviselőnek, amelyben a többi között azt kérdezte: „Milyen érzés azért fizetni, hogy valaki azt mondja, amit Ön szeretne? Milyen érzés egy Facebook-posztért 20 000–30 000 forintot fizetni? Azért, hogy valaki elvigyen Önhöz egy embert, aki egy előre megírt és eljátszott szöveget mond el a videóban, tényleg képes akár 100 000 forintot is fizetni?”

Illetve: (…) Ön mondta, bármennyi pénz áll rendelkezésre ahhoz, hogy Magyar Mártont és testvérét, Magyar Péter miniszterelnököt lejárassa, bármi áron. Több banki bizonylat is a birtokomban van arról, hogy Antal-Bús Barbara pénzt utalt az Ön egyik emberének. Több magánbeszélgetés is a birtokomban van, amelyekben pontosan leírja, hogy Ön mit szeretne, mire kéri a fizetett emberét, és hogy amennyiben az illető nem teszi meg, amit kér, Ön milyen lépéseket fog tenni.”

Lakatos Ádám a Facebookon közzétett levele mellé csatolt két átutalási bizonylatot, az egyiken augusztus elsején, a másikon 13-án történt a 20-20 ezer forintos tranzakció. A közleményben ez áll: „Jani bácsival megbeszéltem. Egyeztess kérlek.” Illetve: „Póccsal megbeszéltem.”

Mindkét kifizetés Molnár Zsoltnak érkezett, vele a Pócs Pacekban című csatornán augusztus 12-én készült egy interjú, amelyben többek között Magyar Péter testvére, Magyar Márton volt a téma.

Újabb vitatható Pócs-videó

Pócs János Youtube-csatornáján Cserben hagyott Tiszás támogatók címmel folytatta a kormánypárt és Magyar Márton lejáratását, ezúttal is vitatható tartalommal. Egy házaspárral beszélget az ellenzéki képviselő, aki a felvezetőben úgy fogalmazott: „egy édesanyának a sorsa, amit sem elmondani, sem megérteni nem tud senki.”

A beszélgetés szerint a Tisza Párt, sőt személyesen Magyar Péter és Magyar Márton tehet a család sorsáról, és arról, hogy az anya fia, Aladár még mindig az édesapjával élhet. Egyszer sem került szóba, hogy mivel a történet 2022-ig nyúlik vissza, a Fidesz-kormánynak 4 éve volt megpróbálni rendezni a helyzetet.

A Pócs Jánosnak megszólaló házaspár lapunknak is nyilatkozott idén márciusban. Akkor még így fogalmazott az anya arról a pártról, amelynek képviselőjétől várja most a segítséget: – A gyermekemet úgy vették el tőlem, mintha nem is én szültem volna. Azt mondták akkor a Népszavának, 2022-ben a gyerek hamis papírokkal kerülhetett az apához, azóta is ő neveli, és ebben – a szülők állítása szerint – az akkori Igazságügyi Minisztériumnak nagy szerepe van, illetve a gyámhivatalnak is, amelynek egy igazságügyi szakértő azonnali veszélyjelzést akart tenni, ám ezt ott, akkor megtagadták tőle.

Ezek az események a Fidesz kormányzása alatt történtek, de a Pócs Jánossal készült beszélgetés alatt csak arról van szó, hogy az édesanya jelenlegi férje miként kereste Magyar Pétert és Magyar Mártont a választások előtt, akik – állításuk szerint – cserben hagyták őket, ahogy a jelenlegi Igazságügyi Minisztérium vezetői is.

A pár férfitagja egyébként Juhász-Bauer Ágoston Bálint, aki a Babamentő Akciócsoport vezetője volt, és idén februárban még azt mondta lapunknak: „intézményesített gyerekrablás zajlik az országban.”

Pócs János most felajánlotta a segítségét – mintha pártjának semmi köze nem lenne a történethez – és azt mondta, a nyilvánosság „erejét” szeretné felhasználni, hogy „ez az ügy felgöngyölítésre kerüljön”, az igazságügyi miniszternek is írásbeli kérdést küld, és a miniszterelnököt is megkérdezi majd, hiszen „ismerte és felhasználta az önök ügyét a kampányban”.

Eközben hivatali vesztegetés bűntette és hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt már márciusban – amikor még mindig a Fidesz kormányzott – azt a választ adta az akkori legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint a Hol tart az elrabolt kisfiú, Aladár ügye? című írásbeli kérdésre, hogy a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen eljárás van folyamatban.