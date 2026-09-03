Elítélték egy idősotthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bankszámlájáról

idősotthon;felfüggesztett szabadságvesztés;Kálló;

2026-09-03 15:43:00 CEST

A sértett örökösének összesen 1,3 millió forint kárt okozott. Az ítélet nem jogerős.

Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kállói idősotthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakó bankszámlájáról - közölte a Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön.

A vádlott egy kállói idősotthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó, 2024. április 1-jén elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan, meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen 1,3 millió forint kárt okozott.

A Gödöllői Járásbíróság szerdán kihirdetett elsőfokú ítéletében információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, és ezért őt 8 hónap - 1 év 4 hónapra felfüggesztett - börtönre, valamint 325 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, továbbá két és fél évre eltiltotta bármely olyan foglalkozástól, tevékenységtől, amelynek keretében szociális gondozott felügyeletét, gyógykezelését végezné, vele hatalmi viszonyban állna.

Az ügyész a jogorvoslatra 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn, míg a vádlott enyhítésért fellebbezett, így az ítélet nem jogerős.