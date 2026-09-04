Több mint háromezer védett orvosi piócát találtak egy hűtőtáskában Röszkén

Röszke;természetkárosítás;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;lefoglalás;

2026-09-04 09:05:00 CEST

Egy török sofőr autójában fedezték fel a 80,225 millió forint eszmei értékű szállítmányt. Az ügyben természetkárosítás gyanúja miatt tettek feljelentést.

Összesen 3209 darab márványos orvosi piócát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy Röszkére érkező autóban - közölte lapunkkal pénteken az adóhivatal.

Az állatok egy hűtőtáska alján voltak, a tetejükre gyümölcsöt, zöldséget és ásványvizet tettek.

Az osztrák rendszámú Mercedes török sofőrje azt mondta, nincs bejelentési kötelezettség alá eső szállítmánya. A pénzügyőrök ennek ellenére átvizsgálták a járművet, és a jobb első ülés előtt lévő hűtőtáskában, egy zsákba csomagolva megtalálták a 10-14 centiméteres piócákat.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság élővilág-védelmi szakértőjének véleménye alapján az állatok védett és fokozottan védett növény- és állatfajok közé tartoznak. A magyar nadálynak is nevezett piócák egyedenkénti eszmei értéke 25 ezer forint, így a teljes szállítmány 80,225 millió forintot tesz ki.

A pénzügyőrök természetkárosítás bűncselekményének gyanúja miatt feljelentést tettek a Szegedi Rendőrkapitányságon. A piócákat a Szegedi Vadasparkba szállították.