Két évig tartott a józanodás, de sikerült: újra vb-meccset játszhat a női kosárlabda-válogatott

női kosárlabda-válogatott;Juhász Dorka;

2026-09-04 13:03:00 CEST

Sopronban 22 pontos előnyt adott le, és egyetlen ponttal bukta a párizsi olimpiát a magyar női kosárlabda-válogatott – ennek több mint két éve. Azóta most adott először életjelet a női szakág, amely 28 év után pattogtathat újra világbajnokságon.

2024. február 11. Kora este. A magyar női válogatott a nagyszünetben 41-19-re vezet Spanyolország ellen a soproni olimpiai selejtezőn. A tét a párizsi játékok. A 22 pontos fórt követő összeomlás vége egypontos vereség, 73-72 a spanyoloknak. Könny, dráma, tragédia. Ebből a pofonból két évig tartott a józanodás.

De sikerült: a bravúrosan megvívott vb-selejtezők révén péntek este 28 év szünet után játszik ismét világbajnokságon a válogatott (tv.: M4 Sport, 21:00).

Berlinben az olimpiai ezüstérmes Franciaország elleni nyitány után Nigéria és Dél-Korea lesz még az ellenfél. A FIBA erősorrendjében a franciák másodikak, a nigériaiak tizedikek, a magyarok a 11., a dél-koreaiak pedig a 13. helyen állnak.

Érzékelik a felhajtást

A válogatott kedden érkezett meg, a média- és fotókötelezettségek után pedig már az edzéseken hangolt. „A belváros tele van a vb hirdetéseivel, és mind a 16 válogatott külön felmatricázott óriás busszal közlekedik” – mondta Völgyi Péter szövetségi kapitány, aki az MTI helyszíni tudósítása szerint már nem akart mással foglalkozni, csak a nyitánnyal. „Várjuk már az első meccset” – fogalmazott.

Juhász Dorka, a jelenleg legmagasabban jegyzett magyar kosaras hölgy, a Minnesota Lynx WNBA-játékosa csak a hétvégén csatlakozott a kerethez, így neki kevés ideje maradt a beilleszkedésre, már ha ilyesmire az ő esetében egyáltalán szükség van. Völgyi szerint azonban gyorsan felvette a ritmust.

„Az utolsó pillanatban, de remekül szállt be a munkába. Mindent elvégeztünk vele, amit akartunk.”

Juhászra vezérszerep vár. A márciusi isztambuli selejtezőtornán 18 pontot és 9 lepattanót átlagolt, most pedig már egyértelműen ő lehet a magyar csapat egyik motorja. „Tudom, hogy nekem kell a vezérnek lennem. Ez nemcsak a pontszerzésre vonatkozik, hanem arra is, hogy a pályán irányítsam a csapatot” – fogalmazott.

Nem felejtettek, de tanultak

A 28 év utáni vb-kijutás különösen annak fényében értékes, hogy a magyarok az elmúlt időszakban több nagy lehetőséget is elpuskáztak. A legfájóbb a soproni olimpiai selejtező volt, de Juhász szerint nem a kudarcokra, hanem azok tanulságaira koncentráltak.

„Az elmúlt években épphogy lemaradtunk a párizsi olimpiáról és a tavalyi Eb-ről is, de ezek a csalódások csak még eltökéltebbé tesznek bennünket.”

A center nem érez plusznyomást a 28 éves várakozás miatt. „Nagyon nagy dolog egy ilyen kis ország számára, hogy ismét világbajnokságon vagyunk. De emiatt nem érzékelek plusznyomást.”