Hatósági vizsgálat indult a ki nem fizetett 600 ezer forintos Tippmix-nyeremény ügyében

nyeremény;Szerencsejáték Zrt.;sportfogadás;tippmix;Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága;

2026-09-04 11:18:00 CEST

Nagyot kaszált az egyik fogadó, azonban a Szerencsejáték Zrt. később tévesen megadott oddsra hivatkozva érvénytelenítette a fogadást.

Hatósági ellenőrzést indított a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) azzal kapcsolatban, hogy miért nem fizették ki egy borsodi férfi 600 ezer forintos Tippmix-nyereményét – írja a 24.hu.

A hatóság azt vizsgálja, hogyan alkalmazta a szervező a fogadások érvénytelenítésére vonatkozó szabályokat.

Az esetről korábban az RTL Híradó számolt be. A férfi hatezer forinttal fogadott arra, hogy a Newcastle United játékosa, Anthony Elanga gólt szerez a Liverpool ellen. A Tippmix erre százszoros szorzót kínált, Elanga pedig a mérkőzés 5. percében gólt lőtt.

Amikor a fogadó másnap fel akarta venni a 600 ezer forintos nyereményt, a terminál azt jelezte, hogy az esemény még nem zárult le. A lottózó munkatársai sem találták az adatbázisban az adott fogadási lehetőséget, ahogy a budapesti központban sem. Később telefonon arról értesítették a férfit, hogy két és fél órán belül hozzáférhet a nyereményhez, egy másik lottózóban azonban másnap már csak a fogadás árát akarták visszafizetni neki.

A Szerencsejáték Zrt. az RTL-nek azt írta, hogy tévedésből a legalább három gólhoz tartozó szorzót tüntették fel, ezért a fogadást érvénytelenítették.

A Tippmix 2026. március 16-tól hatályos részvételi szabályzata lehetővé teszi a részleges érvénytelenség alkalmazását indokolt esetekben, például adatbeviteli, adatátviteli vagy kiértékelési hibánál. Ilyenkor nyereményjogosultság csak akkor áll fenn, ha a fogadó az érintett eseményt leszámítva valamennyi többi fogadási esemény kimenetelét eltalálta.

Az SZTFH közölte, hogy hivatalból vagy játékosi panasz alapján is ellenőrizheti az érvénytelenítési szabályok alkalmazását. A mostani ügyben megindított hatósági ellenőrzés lezárásáig további információt nem adhatnak.