Kellenek az Eurovíziós Dalfesztiválnak a versenyzők: akár engedmények árán visszavárják Magyarországot is

Eurovíziós Dalfesztivál;

2026-09-04 16:01:00 CEST

Közleményben tudatta a közmédia, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál szervezői szívesen látná a versenyző országok között hazánkat is, épp ezért ösztönzőleg jókora nevezési díjkedvezményt és a jelentkezési határidőt tekintve haladékot ajánlott fel.

Egyelőre nem született végső döntés a Független Közmédia Testület részéről, hogy visszatér-e Magyarország az Eurovíziós Dalfesztiválra – mindenesetre a szervezők a kedvezményekkel ezek szerint mindent megtesznek, hogy hazánk részt vegyen a jövő évi versenyen, ezúttal Burgaszban, Bulgáriában. A hivatalos közlemény szerint dr. Horváth András a közmédia megbízott vezérigazgatója nemrég egyeztetett az Eurovíziós Dalfesztivál szervezőivel, de jelezte, hogy a végső döntés majd az átalakuló közmédia végleges vezetésétől függ. Amennyiben Magyarország részt vehet a versenyen, úgy december 7-ig van lehetőség a nevezésre. Hetekkel ezelőtt lapunk is érdeklődött az MTVA sajtóirodájánál, várható-e, hogy a kormányváltással ismét indul Magyarország a versenyen. Kérdésünkre akkor nem kaptunk választ.

Magyarország utoljára 2019-ben vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, Pápai Joci versenyzett Az én apám című dalával.

Nem sokkal később az MTVA különösebb indoklás nélkül döntött a visszalépésről. Azzal érveltek, hogy a jövőben A Dal című műsorra fókuszálnának, és kiemelt szerepet szánnak a magyar tehetségek támogatásának. Bár akkoriban sokak szerint inkább ideológiai okok állhattak a háttérben, főleg, hogy több kormánypárti véleményvezér kritikával illette, Bencsik András például „homoszexuális flottatüntetésnek” nevezte a műsort.

Az Eurovíziós Dalfesztiválnak elkélnek a versenyzők, tekintve, hogy hírneve igencsak megsínyli az ideológiai okokból zajló csatározásokat: többek között 2024 óta tartanak a tüntetések, bojkottok a közel-keleti fegyveres konfliktusok miatt. Habár a verseny kitart amellett, hogy ez egy politikamentes esemény, a versenyző országok nem tudják a színpadon kívül hagyni a mindennapi életüket immár jó ideje befolyásoló történéseket. A közel-keleti fegyveres konfliktuson kívül az orosz-ukrán háború is több tüntetést szított, egy ízben Izrael ellen tüntetett több száz fő Bázelben, valamint több ország vissza is lépett a versenyzés lehetőségétől, amíg Izrael részt vesz az eseményen. Hasonló ellenállás volt Oroszországgal szemben is, bár ott nem volt szükség különösebb bojkottra, mert a szervezők kizárták az országot az Eurovízióból, az eseményért felelős Európai Műsorsugárzók Uniója (EBU) döntésének értelmében.

Nemrég a holland műsorszolgáltató, az Avrotros jelentette be, hogy a soron következő versenytől is visszaléptetik előadójukat, kifogásolva a vetélkedő „semlegességének” és „függetlenségének” a hiányát Izrael részvétele miatt.

Az EBU 2025 decemberében próbálta konszolidálni a helyzetet új szabályokkal, ugyanakkor Izrael versenyben maradt, az idei dalfesztiválon pedig Hollandia mellett Spanyolország, Írország, Izland és Szlovénia is visszalépett az indulástól.