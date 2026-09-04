A spontán építészetet ünnepli a jövő évi Velencei Építészeti Biennálén a Magyar Pavilon

Velencei Építészeti Biennálé;

2026-09-04 18:41:00 CEST

Frazon Zsófia etnográfus, muzeológus projektjét mutatják be a 2027. évi Velencei Építészeti Biennálén. A kiállítás egy hétköznapi magyar példán, a tiszai ártéri lábasházakról készült gyűjtésen keresztül tárja elénk az építészek nélküli építészet különleges világát.

Megszületett a döntés a 2027. évi Velencei Építészeti Biennálé magyar kiállításáról: a Ludwig Múzeum kurátori pályázatának nyertese a szakmai zsűri döntése alapján Frazon Zsófia etnográfus, muzeológus lett a „Maskara. The Carnival of Things” című projekttel. A tervezett kiállítás építészcsapata – Török Dávid, Nagy Márton, Falvai Balázs, Szederkényi Lukács, Ghyczy Dénes Emil, Kustra Vencel, Paragi András, Rádler Luca és Weisz Mátyás – a Tisza-parti lábasházakat fogja bemutatni.

A Ludwig Múzeum pályázatára idén rekordszámú, tizenhét pályázat érkezett be, amelyek közül tizenöt volt érvényes. A 2027-es Velencei Építészeti Biennálé főkurátorpárosa, Wang Shu és Lu Wenyu „do architecture” hívószava sokakat megihletett, több pályamű is az építéssel, mint az építészetcsinálás módjával foglalkozott.

A főkurátorok szerint „az építészet nem pusztán diskurzus tárgya, hanem közvetlen cselekvés”. Az építészet filozófiája a „hogyan csinálni” filozófiája: „olyan gyakorlat, amely a valóságos helyeken, valós építésen keresztül találkozik a valósággal”. A Magyar Pavilon tervezett kiállítása egy hétköznapi magyar példán, a tiszai ártéri lábasházakról készült gyűjtésen keresztül az építészek nélküli építészet különleges világát tárja elénk, s nemcsak magát a jelenséget mutatja be, de egyúttal azt is üzeni, hogy az építészek is tudnak tanulni ezekből a példákból.

Fabényi Julia nemzeti biztos felidézte, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számos pályázat az egyetemi szférából érkezett, amely azt mutatja, hogy a hazai építészképzés kreatív bázisát képezi az építészet tágabb kontextusáról való gondolkodásnak.

Az idei nyertes pályázat mögött is egy többéves kurzus, a Budapesti Műszaki Egyetem Lakóépület-tervezési Tanszékének az építészhallgatókkal végezett terepmunkája áll. A tervezett kiállítás fontos eleme, hogy a leendő kiállítási installáció a hallgatók kétkezi munkájával fog készülni.

A 20. Velencei Nemzetközi Építészeti Biennálét 2027. május 8. és november 21. között rendezik meg. A magyar kiállítás fő támogatója a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.