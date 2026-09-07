„A gyógytornának nem az a célja, hogy korlátozzuk az embereket a mozgásban, hanem hogy visszaadjuk a teljes élet képességét”

egészségügy;gyógytorna;segítségnyújtás;

2026-09-07 09:20:00 CEST

Nem nagyon van olyan ember, aki élete valamely szakaszában ne találkozna gyógytornásszal, ennek ellenére még mindig kevesen tudják, mennyire sokrétű ez a szakma. Szeptember 8-án országszerte ingyenes programokkal mutatják be az érdeklődőknek, hogyan segít a mozgás a gyógyulásban és a betegségmegelőzésben.

„Azért tartjuk fontosnak ezt a napot, mert úgy érezzük, a társadalom nem nagyon tudja, mi mindennel foglalkozik egy gyógytornász-fizioterapeuta, és ezt szeretnénk bemutatni minél szélesebb körnek” – nyilatkozta lapunknak Vizsy Maja, a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága Kommunikációs és Marketing Bizottságának vezetője. „Azt mindenki tudja, hogy például egy térdprotézis beültetése után gyógytornász segítségével fog tudni elkezdeni újra mozogni, azonban az nincs benne a köztudatban, hogy a mozgásterápia révén az egészségügy minden szegmensében jelen vagyunk. A várandósságtól kezdve a pici gyerekek egészségügyi panaszain át a legidősebb korosztályig segítjük az embereket a fizikai aktivitásuk megőrzésében, akkor is, ha nincs szó különösebb megbetegedésről, csak szeretnének biztonságos körülmények között mozogni, figyelembe véve az egészségügyi panaszaikat.”

Vizsy Maja hozzátette: sajnos a fizioterapeuta kifejezést sokan jogtalanul használják, erre csak ők, gyógytornász-fizioterapeuták lennének jogosultak. A gyógytorna ugyanis nem csupán tornagyakorlatokat jelent, van, amikor a légzéssel foglalkoznak, vagy egy idős embernél esésmegelőzés céljából állítanak össze tréninget, de van, hogy egy pici gyereket játék közben fejlesztenek úgy, hogy észre sem veszi. De ma már például a nőgyógyászati területen is nagyon fejlett az eszköztáruk, kiválóan tudják segíteni a nőket a várandósság alatt csakúgy, mint a szülés utáni felépülésben. A fizioterápia segíthet a szív- és érrendszeri panaszok megelőzésében és kezelésében, de jelen vannak a neurológiai betegségek terápiájában is.

Ma már rengeteg olyan videó elérhető az interneten, amelyiken gyógytornagyakorlatokat láthatunk, Vizsy Maja szerint azonban ez nem helyettesítheti a szakemberek munkáját, ami jóval összetettebb annál, mintsem a mozdulatok bemutatása.

„Például egy csípőprotézis beültetése után megvizsgáljuk, hogy a műtét előtt a fájdalom miatt kialakultak-e olyan kompenzációk a testben – akár a deréktájon, a térben vagy a bokában –, amelyeket a műtét után a mozgásterápiával szépen lehet korrigálni. Így megelőzhetjük azt, hogy hosszabb távon ettől a műtéttől függetlenül, mégis annak a problémának a következményeként egyéb tünetek jelentkezzenek a testben. A rehabilitáció ott ér véget, amikor a páciensnek nemcsak az operált ízülete kerül jó funkcióba – tehát erős lesz és mozgékony –, hanem a teljes környező terület. Újra harmonikussá válik a járása, ahogy leül, ahogy feláll, és biztonságosnak érzi az alsó végtagjának a teljes használatát.” Egy YouTube-videó vagy egy chatbot természetesen nem képes mindezeket felmérni, nem kérdez, nem ad visszajelzéseket, éppen ezért nem is nagyon ajánlott pusztán ezekre támaszkodni egy mozgásszervi rehabilitáció során. Sőt kifejezetten veszélyes is lehet, ha valaki szakember segítsége nélkül végez gyakorlatokat, amelyek során egy kompenzáló mozgást sajátít el, ami a szomszédos ízületekben okozhat károsodást.

A látszat ellenére van elegendő gyógytornász hazánkban – a létszámuk 7300 körül van –, és mivel ez egy népszerű szak az egyetemeken, tulajdonképpen túlképzés van. Azonban tény, hogy az alacsony fizetések és a finanszírozási problémák okán kevesen dolgoznak az állami rendszerben, a kórházakban, ezért tapasztalhatják azt a páciensek, hogy hiába ír fel nekik a háziorvos gyógytornát, a környéken nincs megfelelő szakember, aki ellátná a feladatot. Azonban az egészségfejlesztési irodákban vidéken is számos helyen szerveznek csoportos gyógytorna-foglalkozásokat, érdemes ezeket figyelni a lakóhelyünk közelében.

„Amikor nagy a baj, akkor mindenki nagyon szorgalmassá változik” – válaszolta mosolyogva a szakember kérdésünkre, hogy mennyire vagyunk képesek, hajlandóak változtatni az életmódunkon.

„De azt is látom, hogy a társadalom ma egészségtudatosabb, mint 15–20 éve. Szerencsére divatos is lett ezzel foglalkozni. Elég sok páciensen látom, hogy sikerül arra motiválni, hogy hosszabb távon is megőrizze a fizikai aktivitását. De természetesen olyan is van, aki csak addig kíváncsi erre, amíg már nem fáj. A gyógytornának nem az a célja, hogy korlátozzuk az embereket a mozgásban, hanem hogy visszaadjuk a teljes élet képességét” – hangsúlyozta Vizsy Maja, akit a pályaválasztás motivációjáról is faggattunk. Elmondta: nagyon gyakori, hogy valaki gyerekkorában találkozott gyógytornásszal, és nagyon megtetszett neki, hogy a mozgással gyógyítani lehet. Sokan érkeznek a pályára valamilyen sportmúlttal, amikor valamilyen sérülés kapcsán ismerkedtek meg ezzel a szakmával, ők általában sportolókkal is szeretnének foglalkozni. „Ez egy nagyon sok sikerrel kecsegtető szakma, olyan apró sikereket lehet elérni, amelyek a páciens és a terapeuta számára egyaránt örömet jelentenek. Mi szerencsések vagyunk, mivel az egészségügyi ellátórendszeren belül viszonylag sok időt tudunk a páciensekkel tölteni, hiszen egy kezelés minimum 20-30 perc. Sokszor tapasztaljuk, hogy a pácienseink kötődnek hozzánk, mivel nekünk fel tudják tenni a kérdéseiket, elmondják a problémáikat. Nagyon motiváló, hogy rendszeresen kapunk pozitív visszajelzéseket, látjuk a munkánk eredményét.” A szakember hozzáfűzte: ma már elfogadott nézet, hogy ez a szakma egy bio-pszicho-szociális modell mentén gondolkodik. Ez azt jelenti, hogy fel kell mérni a páciens teljes élethelyzetét, milyen félelmei vannak, hogyan tud visszatérni a munkahelyére, mik a céljai, milyen fizikai szintet szeretne elérni. Az ember egészét kell figyelni, nem csak egy sérült szövetet látni, éppen emiatt minden eset más. És éppen emiatt szeretik annyira a munkájukat a gyógytornász-fizioterapeuták.

A Gyógytornászok Világszövetségének (World Physiotherapy) 1951. szeptember 8-i megalakulására emlékezve 1996 óta ezen a napon ünnepli a szakma világszerte a fizioterápia világnapját. Ez okból a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága szeptember 8-án második alkalommal szervez országos, ingyenes szakma-népszerűsítő és egészségmegőrző edukációs programokat a hazai kollégák közreműködésével. A szakemberek több mint 200 programmal, minimum 30 perces mozgásos és/vagy edukációs eseményekkel várják az érdeklődőket az ország több pontján. Több program online is elérhető lesz, így akinek a közelben nincs esemény, vagy nem tud kimozdulni az otthonából, az is részt vehet a kiválasztott programokon. A részvétel ingyenes, de a korlátozott férőhelyek okán regisztrációhoz kötött.