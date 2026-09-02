Blokkolta a Magyar-kormány Ukrajna EU-csatlakozási folyamatának folytatását

Európai Unió;Magyarország;Ukrajna;EU-csatlakozás;vétó;határon túli magyarok;Magyar-kormány;

2026-09-02 18:19:00 CEST

A kabinet szerint a magyar kisebbségek ügyében ugyanis nem történt előrelépés.

Kedden Magyarország harmadszor is blokkolta az Ukrajna második és harmadik EU-s tárgyalási klaszterére vonatkozó átvilágítási eredmények jóváhagyását, egyben Budapest közölte, hogy akkor vonja vissza a vétót, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak védelmében - írja a Kyiv Post.

Az Európai Unió Tanácsának uniós bővítéssel foglalkozó munkacsoportja (COELA) kedden tartotta első ülését a nyári szünet után, Magyarország ellenállása miatt azonban nem tudtak továbblépni a klaszterek hivatalos megnyitásának előkészítésével, mivel ehhez mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatása lenne szükséges.

Az Ukrajinszka Pravda szerint Magyarország kész beleegyezni a következő tárgyalási klaszterek megnyitásába Ukrajna számára, amennyiben Kijev előrelépést mutat a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség jogainak védelmében, amíg azonban erre nem kerül sor, blokkolják a folyamatot.

Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatát jelenleg együtt tárgyalják, ezért a Magyar-kormány azt javasolta, hogy a két folyamatot válasszák külön, de ezt az uniós tagállamok többsége ellenezte, emiatt Moldova ügyében sem történt előrelépés.

A Kyiv Post felidézi, hogy Magyarország korábbi miniszterelnöke, Orbán Viktor eleve ellenezte Ukrajna uniós tagságát, és az első klaszter megnyitását is évekig blokkolta. Ehhez képest a Magyar Péter vezette új kormány érezhetően más megkőzelítést alkalmaz, és június elején meg is született egy megállapodás, amely a kárpátaljai magyar közösségek oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogainak biztosításáról szólt. A megállapodást történelminek nevezték, ennek ellenére most úgy tűnik, mégis akadnak még nézeteltérések.

Magyar Péter júniusban arról beszélt, elérték a kárpátaljai magyarok jogait rendező kétoldalú megállapodás végrehajtásának európai uniós garanciáját, s a magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe. A kormányfő ugyanakkor azt is mondta, hogy az ukrán vállalások végrehajtását folyamatosan ellenőrizni fogja a jövőben az Európai Bizottság és az Európai Tanács is, s amennyiben Ukrajna a magyar kisebbség jogai kapcsán tett vállalásait nem teljesíti határidőben, úgy nem fognak tudni továbblépni a csatlakozási folyamatban.