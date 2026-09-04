Budapestre érkezett I. Bartolomaiosz konstantinápolyi pátriárka

Budapest;pátriárka;Bartolomaiosz;Orbán Anita;

2026-09-04 22:08:00 CEST

A magyar állam részéről Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter fogadta.

A Fanarion - Ortodox Keresztény Dialógus Központ ünnepélyes megnyitásának alkalmából Magyarországra érkezett I. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka - közölte az új intézmény pénteken az MTI-vel.

A közleményben azt írták, az egyházi vezetőt a budapesti Liszt Ferenc-repülőtér kormányvárójában Arszeniosz Kardamakisz, Ausztria metropolitája, Magyarország exarchája és kísérete fogadta, a magyar állam részéről pedig Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter.

A pátriárka péntek délután a Budapesten zajló nemzetközi kánonjogi konferencia küldöttségét fogadja. Hivatalos programjai szombaton a Fanarion központ átadási ünnepségével folytatódnak. Az egyházi vezető érkezéséről és fogadásáról a patriarchátus ausztriai metropóliájának magyarországi és közép-európai exarchátusa is beszámolt a Facebook-oldalán.