Magzatkárosító oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén

Iváncsa;szennyező anyagok;akkumulátorgyár;

2026-09-04 21:16:00 CEST

A vezetékes ivóvizet nem érinti a baj.

Szennyező oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén; a falu polgármestere azonnal elrendelte helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felől érkezik csővezetéken.

A Fejér vármegyei település pénteken a Facebookon azt írta, az Sk On akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzem belső területén található monitoring kútban NMP (n-metil-2-pirrolidon) szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását.

Az MTI érdeklődésére Sáfár Gabriella jegyző elmondta: a gyár csütörtökön közölte az önkormányzattal, hogy augusztus 28-án fedezték fel a szennyezést és azonnal értesítették a hatóságokat, amelyek a vizsgálatokat megkezdték. Hozzátette, ennél több információt a vizsgálatokról nem tudnak, a gyár még annyit jelzett feléjük, hogy a szennyező forrást megszüntették, minden olyan folyamatot leállítottak, amely további szennyezést okozhatna.

A jegyző beszámolt arról, hogy Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független, akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. „A gyorsaság és a helybeli lakosok egészsége fontosabb, mint a pénz” - jegyezte meg a jegyző, aki azt is elmondta, hogy a vízminták vizsgálatát, függetlenül a jövő heti mérések eredményétől, meg fogják ismételni egy hónapon belül.

A közösségi oldalon található bejegyzés szerint az akkumulátorgyár folyamatos tájékoztatást ígért az önkormányzatnak a kialakult helyzettel kapcsolatban, a településvezető ugyanakkor a környezetvédelmi hatóságtól is kért információkat a vizsgálat eredményéről. Mint írták, a vezetékes ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, azzal nem lehet probléma.

Az SK On Hungary MTI-hez eljuttatott közleményében megerősítette a szennyezést, hangsúlyozva, a vállalati eljárásaiknak megfelelően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket, egyebek között a vonatkozó berendezések üzemeltetésének felfüggesztését. Mint írták, teljes mértékben együttműködnek a hatóságok vizsgálatában és az esetleges további intézkedésekben. „Őszintén sajnáljuk, ha ez az ügy aggodalmat okozott a helyi lakosok és a közösség, valamint az illetékes hatóságok és munkatársaink körében” - közölték. Hangsúlyozták továbbá, hogy továbbra is a biztonságot és a környezet védelmét tekintik legfontosabbnak működésük során.