US Open: párosban javítottak a magyarok

tenisz;US Open;

2026-09-05 10:35:00 CEST

Stollár Fanny után Bondár Anna is továbbjutott az első fordulóból az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében.

A 16. helyen kiemelt Stollár Fanny-Asia Muhammad magyar, amerikai duó pénteken három szettben (6:4, 2:6, 6:3), 1 óra 52 perces meccsen nyert az Alycia Parks, Irina Simanovics amerikai, fehérorosz kettős ellen az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyének első körében. Stollárék következő ellenfele az Andreja Klepac, Hozumi Eri szlovén, japán páros lesz.

Bondár Anna és ukrán párja, Angelina Kalinyina 1 óra 22 perces mérkőzésen, két szettben (7:5, 6:4) győzte le az Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova orosz, cseh kettőst, és a 32 között a Maja Chwalinska, Magda Linette lengyel duó lesz az ellenfele szombat este.

Az év utolsó Grand Slam-tornáján egyesben Bondár jutott egyedüli magyarként a második fordulóba, ott azonban már ő is búcsúzott, mégpedig úgy, hogy öt meccslabdáról kapott ki az amerikai Madison Keystől.

Női párosban nem jutott túl az első fordulón Venus és Serena Williams: a szabadkártyával indult amerikai duó több mint háromórás küzdelemben maradt alul a Csan Hao-Csing, Maya Joint tajvani, ausztrál kettőssel szemben úgy, hogy a harmadik szettben 1:4-ről kapaszkodott vissza.

A 46 éves Venus és a 44 esztendős Serena 1999-ben és 2009-ben megnyerte a női párosok viadalát New Yorkban, ahol ezt megelőzően legutóbb 2022-ben játszottak együtt. A Williams-testvérek párosban 14 GS-tornagyőzelmet arattak és három olimpiai aranyérmet (2000, 2008, 2012) nyertek pályafutásuk során.