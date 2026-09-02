US Open: Bondár továbbjutott, Piros búcsúzott

tenisz;US Open;

2026-09-02 09:47:00 CEST

Bondár Anna két játszmában legyőzte a cseh Lucie Havlíckovát az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában. A selejtezőből főtáblára jutó Piros Zsombor viszont búcsúzott.

A világranglistán 73. Bondár Anna 6:3, 6:3-ra legyőzte Lucie Havlíckovát a US Open első fordulójában. A világranglista 226. helyezettje – aki ezúttal a selejtezőből jutott a főtáblára – kedden mindkét játszmában megnehezítette magyar riválisa dolgát, akinek a következő körben a 22. helyen kiemelt amerikai Madison Keys lesz az ellenfele.

A férfiaknál Fucsovics Márton után Piros Zsombor is búcsúzott. A világranglistán 118. helyezett magyar játékos, aki három mérkőzés megnyerésével jutott fel – pályafutása során másodszor – a főtáblára, az ATP-rangsorban 95. Mattia Belluccival csapott össze. A kétórás meccset az olasz teniszező irányította, aki három szettben (6:4, 6:2, 6:0) bizonyult jobbnak.

Marozsán Fábián magyar idő szerint szerda este kezdi meg szereplését, a szabadkártyás amerikai Michael Zhenggel játszik.