Kubatov Gábor a Fradiváros ügyéről: Egyetlen dolgot kérünk, kerüljük a politikailag vezérelt döntéseket

Kubatov Gábor;BRFK;feljelentés;nyomozás;korrupciógyanú;Belügyminisztérium;Fradiváros;Kálnoki Kis Attila;Kálnoki-Kiss Attila;

2026-09-05 07:25:00 CEST

Az FTC elnöke a 25 milliárd forintos állami támogatás ellenére sem épülő sportközpont miatt indult eljárásokkal kapcsolatban utóellenőrzést kért.

Kubatov Gábor, az FTC elnöke, aki korábban a Fidesz alelnöke, pártigazgatója, országgyűlési képviselője volt a klub honlapján közzétett videójában utóellenőrzési kérelemmel fordult a Belügyminisztériumhoz (BM) a Fradiváros ügyében. Ezzel az egy héttel korábbi feljelentésre reagált. A sportegyesületnek a Népligetben felépítendő sportközpontra juttatott 25 milliárd forintos állami támogatás, és a meg nem valósult fejlesztés ügyében korábban az Állami Számvevőszék bejelentésére, hűtlen kezelés gyanújával már nyomozást rendelt el a BRFK. A múlt héten a BM a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál tett feljelentést költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása gyanújával. A tárca a rendelkezésére álló dokumentumok alapján azt feltételezi, hogy a pénzt valójában játékosvásárlásokra fordították.

„Kezdjük a tényekkel! A kormány finanszírozásra vonatkozó döntéseivel 155 milliárd forintra tervezett Fradiváros-beruházás a 2017-ben eltervezett formában objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg. Az okokról többször egyeztettünk a támogatóval, és ezek az egyeztetések kormányhatározat-módosításokhoz, majd az államháztartási és sporttámogatási jogszabályokkal összhangban álló, módosított támogatói okiratokhoz és szerződésekhez vezettek” – közölte Kubatov Gábor. Név szerint is megszólította a BM sportért felelős államtitkárát, Kálnoki-Kiss Attilát, nehezményezve, hogy a Fradiváros ügyét Diego Maradona egykori kézzel szerzett góljához, azaz csaláshoz hasonlította.

A klubelnök, aki a 25 milliárd forint közpénz sorsát nem részletezte, azt állította, hogy a kapott támogatást pontosan arra a célra és úgy használták fel, amit és ahogy a kormányhatározatok meghatároztak, és a teljes összeggel elszámoltak.

– Ebből a pénzből egyetlen fillér sem került máshova, csak a Ferencvároshoz. Az utolsó fillérig itt van, a klubban, az itt sportoló gyerekeinkben, a szakosztályainkban, a sportlétesítményeinkben, a csapatainkban

– fogalmazott, kifogásolva, hogy a BM elutasította az elszámolásaikat, és nyitott folyamatról beszélt. Hozzátette, hogy a tárcának 15 ezer oldalnyi iratanyagot adtak át, de abból semmit nem fogadtak el. Az FTC honlapján közzétették a klub és a BM közötti levelezést is.

„Miért akarja bárki levágni az aranytojást tojó tyúkot? Ez kinek lenne érdeke? Amikor a Fradit gyengítik, nem egy klubot gyengítenek — a teljes magyar sportot” – festette fel Kubatov Gábor annak a rémképét, hogy a közpénzek elszámolására indított vizsgálatok és nyomozások szerinte sokezer sportolót sodorhatnak veszélybe. Ezt alátámasztandó hosszan sorolta az FTC sportsikereit, majd kimondta, hogy számára mindez koncepciós eljárásnak tűnik. – A vizsgált időszakban a Ferencváros gazdasági társaságai közel 47 milliárd forint adót és más közterhet fizettek be a magyar állam kasszájába. És a mi nemzetközi szereplésünk nyomán osztott ki az UEFA 7 milliárd forint szolidaritási pénzt a magyar NB I-es kluboknak – sorolta tovább az FTC elnöke, végül megjegyezte: