A viharos szélben több megyében fák dőltek házakra, vezetékekre, sok helyre riasztják a tűzoltókat

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2026-09-05 15:30:00 CEST

Volt, ahol a széllökések sebessége meghaladta a 70 kilométer/órát is.

A szombati szeles időjárás miatt autókra, épületekre, vezetékekre dőlt fák eltávolításához az ország egyre több pontjáról kérik a tűzoltók segítségét – derült ki a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján olvasható összefoglalóból. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatta a 70 kilométer/órát is.

A Baranya vármegyei Szilágyon, a Kis utcában távközlési vezetékre dőlt ki egy nyárfa egy lakóház udvaráról. A tűzoltók motoros láncfűrésszel távolítják el a fát. Bács-Kiskun vármegyében is több helyre várják a tűzoltókat. A kiskunhalasi Sólyom utcában elektromos vezetékre, míg a kiskunmajsai Régiposta utcában távközlési vezetékre szakadt egy faág. Az egységek láncfűrésszel dolgoznak. Ordason egy nagy fa dőlt az 51347-es útra, a tűzoltók két láncfűrésszel avatkoznak be – írták.

A békési Geszten, a Petőfi Sándor utcában egy öt méter hosszú faág veszélyezteti egy ház tetejét, valamint a közterületet. Mezőkovácsházán, a Táncsics Mihály utcában kidőlt egy fa a régi általános iskola épülete előtt. Csongrád-Csanád vármegyében, a nagymágocsi Rákóczi Ferenc utcában egy kiszáradt fenyőfa egy épület tetejére dőlt, a tűzoltók láncfűrésszel dolgoznak eltávolításán.

A fővárosban is akad dolga a tűzoltóknak az erős szél miatt. A III. kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a kocsikról, és megkezdték további két kiszáradt fa gallyazását. A VI. kerületi Kmety György utcában két nagy faág hasadt le, amelyek eltávolítása szükséges.

A met.hu oldalon olvasható figyelmeztető előrejelzés szerint szombat délután elsősorban keleten, illetve este, késő este esetleg nyugaton, délnyugaton fordulhatnak elő zivatarok viharos széllökések, akár jégeső kíséretében is. A MeteoStúdió videója alapján vasárnap nyugodt, napsütéses idővel számolhatunk, a jövő hét első felében pedig ismét melegszik az időjárás, helyenként 30 fok fölötti értékekkel számolhatunk.