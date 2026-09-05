A hulladékkoncessziós Facebook-csata után Gajdos László meghívta a minisztériumba Hadházy Ákost

vita;felülvizsgálat;hulladékgazdálkodás;koncesszió;Hadházy Ákos;Mohu Mol;Gajdos László;

2026-09-05 14:25:00 CEST

A volt országgyűlési képviselő azt állította, hogy pont a Mol korábbi vezető jogásza felelős helyettes államtitkárként a Mohu Mol 35 évre szóló hulladékgazdálkodási szerződésének felülvizsgálatáért. Ezt a miniszter cáfolta.

Én nagyon nagyra tartom az ön munkásságát, és hihetetlenül hálás vagyok azért, amit tett az országért, és a NER lebontásáért, de az információhiányból adódó tévedései nem állják meg a helyüket a Mohu-koncessziójával kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezt valódi kíváncsiság vagy rosszindulatú bosszú valamiért, amiről nincs tudomásom – válaszolta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Hadházy Ákosnak, akivel a Facebookon támadt személyeskedésig menő vitája.

A volt országgyűlési képviselő ugyanis még korábban azt gyanította, hogy Mol korábbi vezető jogásza, Kolesár Gergely lett a hulladékgazdálkodási rendszerért (Mohu-koncesszió) felelős helyettes államtitkár. A Mohu a Mol hulladékgazdálkodási cége, amely 35 éves koncessziós szerződést kötött még az Orbán-kormánnyal. A Tisza Párt már választási ígéreteiben is a koncessziós szerződések felülvizsgálatát ígérte, és a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hogy dohány- és a kaszinókoncessziók megszüntetése után a hulladékgazdálkodási koncesszióról tárgyalni fog a Mollal.

Hadházy Ákos szerint káosz van az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban, miután közérdekű adatigénylésére szerinte nem kapott megfelelő választ, ráadásul hatályos szervezeti és működési szabályzat (szmsz) sincs a tárcánál. Másik lehetőségként azt vetette fel, hogy nem mondanak igazat, hogy ki a felelős a tárcánál a koncesszióért, pedig Gajdos László egy korábbi posztra már közölte, hogy a Mohu-koncesszió felülvizsgálatát Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkár vezeti, nem Kolesár. Ezt mostani reagálásában megismételte, hozzátéve, hogy a tárcánál nincs káosz, de nem is hazudnak. Mint írta, az újonnan létrejött minisztérium szmsz-e jóváhagyásra vár.

Amint arról lapunk is beszámolt a korrupcióellenes harcáról ismert volt ellenzéki politikus a vita során azt is mondta, ha nem kap választ a kérdéseire, akkor az új kormány kommunikációjában is megjelenik a hazudozás és a mellébeszélés. Erre Gajdos László megjegyezte, hogy a felülvizsgálatkor nekik a rendszert folyamatosan és megállás nélkül zavartalanul működtetniük kell, úgy, hogy az ellátás ne álljon le egy napra sem. Felajánlotta Hadházy Ákosnak, menjen be a minisztériumba, ahol a békésebb együttműködés reményében átbeszélhetik az összes kérdését. A volt politikus elfogadta a meghívást, de azért megjegyezte, hogy „ha az államelnököt ki tudták rúgni a Sándor-palotából, akkor a törvénytelenül, személyre szabott koncessziós kiírással oda került Molt is ki tudják rúgni a szemétbizniszből”.