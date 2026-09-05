A hulladékkoncessziós Facebook-csata után Gajdos László meghívta a minisztériumba Hadházy Ákost

Én nagyon nagyra tartom az ön munkásságát, és hihetetlenül hálás vagyok azért, amit tett az országért, és a NER lebontásáért, de az információhiányból adódó tévedései nem állják meg a helyüket a Mohu-koncessziójával kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezt valódi kíváncsiság vagy rosszindulatú bosszú valamiért, amiről nincs tudomásom – válaszolta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Hadházy Ákosnak, akivel a Facebookon támadt személyeskedésig menő vitája.
A volt országgyűlési képviselő ugyanis még korábban azt gyanította, hogy Mol korábbi vezető jogásza, Kolesár Gergely lett a hulladékgazdálkodási rendszerért (Mohu-koncesszió) felelős helyettes államtitkár. A Mohu a Mol hulladékgazdálkodási cége, amely 35 éves koncessziós szerződést kötött még az Orbán-kormánnyal. A Tisza Párt már választási ígéreteiben is a koncessziós szerződések felülvizsgálatát ígérte, és a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök azt közölte, hogy dohány- és a kaszinókoncessziók megszüntetése után a hulladékgazdálkodási koncesszióról tárgyalni fog a Mollal.Hadházy Ákos: Az új kormány kommunikációjában is megjelenik a hazudozás és a mellébeszélés, ha nem árulja el, ki az egyik helyettes államtitkára
Hadházy Ákos szerint káosz van az Élő Környezetért Felelős Minisztériumban, miután közérdekű adatigénylésére szerinte nem kapott megfelelő választ, ráadásul hatályos szervezeti és működési szabályzat (szmsz) sincs a tárcánál. Másik lehetőségként azt vetette fel, hogy nem mondanak igazat, hogy ki a felelős a tárcánál a koncesszióért, pedig Gajdos László egy korábbi posztra már közölte, hogy a Mohu-koncesszió felülvizsgálatát Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkár vezeti, nem Kolesár. Ezt mostani reagálásában megismételte, hozzátéve, hogy a tárcánál nincs káosz, de nem is hazudnak. Mint írta, az újonnan létrejött minisztérium szmsz-e jóváhagyásra vár.10 milliárd forint támogatást kap a gyermekvédelem, Környezetvédelmi Főhatóság jön létre, a kormány durván megemeli a bírságokat
Amint arról lapunk is beszámolt a korrupcióellenes harcáról ismert volt ellenzéki politikus a vita során azt is mondta, ha nem kap választ a kérdéseire, akkor az új kormány kommunikációjában is megjelenik a hazudozás és a mellébeszélés. Erre Gajdos László megjegyezte, hogy a felülvizsgálatkor nekik a rendszert folyamatosan és megállás nélkül zavartalanul működtetniük kell, úgy, hogy az ellátás ne álljon le egy napra sem. Felajánlotta Hadházy Ákosnak, menjen be a minisztériumba, ahol a békésebb együttműködés reményében átbeszélhetik az összes kérdését. A volt politikus elfogadta a meghívást, de azért megjegyezte, hogy „ha az államelnököt ki tudták rúgni a Sándor-palotából, akkor a törvénytelenül, személyre szabott koncessziós kiírással oda került Molt is ki tudják rúgni a szemétbizniszből”.Magyar Péter: A kormány felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert, valamint a Mohu koncessziójátA Tisza-kormány felülvizsgálja a 35 éves hulladékgazdálkodási koncessziót