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Ajka korábban jelentős ipari város volt

Környezetbarát kínai nagyberuházásról tárgyal Ajka önkormányzata

Azt egyelőre nem tudni, az ipar mely ágazatát fejlesztenék 500 millió euróból, de ígéreteik szerint ezer új munkahelyet teremtenének a Veszprém megyei városban és környékén élők számára.

Ajka önkormányzata és egy jelentős kínai ipari szereplő között zajlottak egyeztetések egy nagy volumenű beruházással kapcsolatban. A tárgyalások célja egy olyan fejlesztés előkészítése, amely nemcsak a város gazdasági erejét növeli, hanem új, innovatív és környezetbarát technológiát is meghonosít Magyarországon – derült ki a lapunkhoz is eljuttatott közleményből. 

A beruházás tervezett értéke 500 millió euró, amely a térség egyik legnagyobb ipari fejlesztése lehet. A projekt megvalósítása várhatóan csaknem 1000 új munkahelyet teremt majd, jelentős mértékben támogatva Ajka és környéke foglalkoztatási helyzetét – írták, s jelezték, a következő hetekben további szakmai egyeztetések várhatók.

Az önkormányzat szerint a kínai partner egy olyan technológiai megoldást kíván Európába hozni, amely Magyarországon teljesen új, innovatív és környezetbarát ipari eljárást jelentene. Hozzátették, a felek egyetértettek abban, hogy a beruházás nemcsak gazdasági, hanem stratégiai jelentőséggel is bír, erősíti Ajka ipari szerepét, támogatja a fenntartható fejlődést, és hozzájárul a város hosszú távú versenyképességéhez.  

A volt országgyűlési képviselő azt állította, hogy pont a Mol korábbi vezető jogásza felelős helyettes államtitkárként a Mohu Mol 35 évre szóló hulladékgazdálkodási szerződésének felülvizsgálatáért. Ezt a miniszter cáfolta.