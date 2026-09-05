Környezetbarát kínai nagyberuházásról tárgyal Ajka önkormányzata

Ajka önkormányzata és egy jelentős kínai ipari szereplő között zajlottak egyeztetések egy nagy volumenű beruházással kapcsolatban. A tárgyalások célja egy olyan fejlesztés előkészítése, amely nemcsak a város gazdasági erejét növeli, hanem új, innovatív és környezetbarát technológiát is meghonosít Magyarországon – derült ki a lapunkhoz is eljuttatott közleményből.
A beruházás tervezett értéke 500 millió euró, amely a térség egyik legnagyobb ipari fejlesztése lehet. A projekt megvalósítása várhatóan csaknem 1000 új munkahelyet teremt majd, jelentős mértékben támogatva Ajka és környéke foglalkoztatási helyzetét – írták, s jelezték, a következő hetekben további szakmai egyeztetések várhatók.
Az önkormányzat szerint a kínai partner egy olyan technológiai megoldást kíván Európába hozni, amely Magyarországon teljesen új, innovatív és környezetbarát ipari eljárást jelentene. Hozzátették, a felek egyetértettek abban, hogy a beruházás nemcsak gazdasági, hanem stratégiai jelentőséggel is bír, erősíti Ajka ipari szerepét, támogatja a fenntartható fejlődést, és hozzájárul a város hosszú távú versenyképességéhez.