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2026-09-05 18:18:00 CEST

Környezetbarát kínai nagyberuházásról tárgyal Ajka önkormányzata

Azt egyelőre nem tudni, az ipar mely ágazatát fejlesztenék 500 millió euróból, de ígéreteik szerint ezer új munkahelyet teremtenének a Veszprém megyei városban és környékén élők számára.