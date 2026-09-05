Későn ébredt az MTK, három ponttal távozott a Kisvárda

NB I;labdarúgás;MTK;Kisvárda;

2026-09-05 19:35:00 CEST

A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB I 7. fordulójának első szombati mérkőzésén.

Visszafogott teljesítményt nyújtott mindkét csapat az első félidőben, a kapuk csak elvétve forogtak veszélyben. A hazaiak először a nyolcadik percben próbálkoztak, de Bognár István távoli lövésénél a vetődő Ilja Popovic kiütötte a jobb kapufánál a labdát. A vendégek első és egyetlen lehetősége Marko Matanovic előtt adódott a 26. percben, a montenegrói középpályás laposan lőtt, a középre tartó labdát azonban Demjén Patrik könnyedén védte. Néhány perccel később Nyers Ádám már közel került a Kisvárda kapujához, és jobbról, kiszorított helyzetből próbálkozott, Popovic ezúttal is mentett.

Fordulás után nem sokkal Matanovic - szinte ugyanonnan, ahonnan Nyers lőhetett - már nem hibázott. A várdaiak légiósa labdát szerzett az MTK térfelének közepén, két védőt is lefutott, majd ballal laposan a jobb alsó sarokba gurított. A hazaiak gyorsan egyenlíthettek volna, de a góllövőlistát vezető Jurek Gábor lövését Popovic védte, majd a kipattanónál is a helyén volt a kapus. A félidő közepén Szikszai Hennagyij növelte a vendégek előnyét, majd átadták a területet a hazaiaknak, akik Bognár, Kerezsi Zalán és Jurek révén állandó nyomás alatt tartották az ellenfél kapuját, de csak a 90. percben sikerült a szépítés Klausz Milán révén, az ötperces hosszabbításban pedig már nem esett gól.

A kék-fehérek több mint öt év, két döntetlen és három győzelem után kaptak ki otthon a Kisvárdától, amely négy nyeretlen bajnoki találkozót követően győzött újra az élvonalban.

NB I, 6. forduló

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