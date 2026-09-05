Pierre Gasly ellopta a show-t, pole pozícióba került Monzában

Olasz Nagydíj;Forma-1;Monza;Pierre Gasly;

2026-09-05 17:23:00 CEST

Pierre Gasly, az Alpine francia pilótája óriási meglepetésre a leggyorsabb volt a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérőedzésén. A 30 éves versenyző első pole pozícióját szerezte meg.

Elképesztő izgalmakat tartogatott a Forma-1-es Olasz Nagydíj szombati időmérőedzése. George Russell, a Mercedes brit pilótája már szinte a pole pozícióban érezhette magát, ám végül be kellett érnie a második hellyel, ugyanis Pierre Gasly az utolsó pillanatban megelőzte.

„Nagyon jó körnek éreztem, kilenc éve üldöztem az első pole pozíciómat, elképesztő mindez”

- fogalmazott a 30 éves francia pilóta, aki pénteken rossz hírt kapott, másodszor is megfosztották a június eleji Monacói Nagydíjon elért harmadik helyezésétől. Érdekesség, Gasly karrierje első és eddigi egyetlen futamgyőzelmét Monzában aratta 2020-ban.

A második sorból Gasly és Russell mögül Oscar Piastri (McLaren) és Charles Leclerc (Ferrari) indulhat, a harmadikból pedig Lewis Hamilton (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull). A vb-pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a hetedik időt érte el, azonban a mezőny végéről indul majd, ugyanis az autójában több alkatrészt is kicseréltek. Motorelemcserék miatt Antonellihez hasonlóan Liam Lawson, valamint Alexander Albon is a rajtrács végéről lesz kénytelen kezdeni a futamot.

Az 53 körös vasárnapi nagydíj 15 órakor kezdődik majd.