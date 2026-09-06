Orosz szoprán nyerte a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyt

opera;Zeneakadémia;Nemzetközi Marton Éva Énekverseny;

2026-09-06 08:04:00 CEST

Valentina Pravdina kapta a 30 ezer euróval járó első díjat a Zeneakadémia 2026-os Marton Éva Nemzetközi Énekversenyének szombat esti döntőjén.

Valentina Pravdina nyerte a Zeneakadémia 2026-os Marton Éva Nemzetközi Énekversenyét és ő vehette át az ötezer eurós különdíjat egy Liszt-dal legjobb előadásáért, valamint a közönségdíjat is. A győztes Verdi Traviátájából és ifjabb Johann Strauss A denevér című operájából adott elő egy-egy áriát. A 20 ezer euróval járó második helyen Kim Seokjun koreai basszus végzett, aki Verdi Don Carlosából és Weber A bűvös vadászából énekelt, a 10 ezer eurós harmadik díjat pedig Arpi Sinanyan örmény szoprán érdemelte ki, Csajkovszkij Pikk dámájából és Boito Mefistofele című operájából előadott részletekkel. Marton Éva személyes, 10 ezer euróval járó különdíját Tata Razmadze grúz szoprán vehette át, ő Donizetti Boleyn Anna, illetve Catalani La Wally című művéből énekelt egy-egy áriát.

A verseny 80 résztvevővel kezdődött el hétfőn az elődöntőkkel, és csütörtökön zajlottak a középdöntők. A Zeneakadémia Nagytermében szombaton rendezett döntőn a versenyzők két fordulóban adtak elő egy-egy áriát a Magyar Állami Operaház Zenekara kíséretével, Szennai Kálmán vezényletével, a jelen lévő nézők pedig a kiosztott szavazólapokon voksolhattak kedvencükre a szünetekben.

A magyar állam támogatásával megvalósult verseny nemzetközi zsűrijében Marton Éva elnökletével ismét az operavilág magyar és külföldi kiválóságai foglalnak helyet: Miguel Lerín, az egyik legbefolyásosabb spanyol művészeti menedzser; Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House casting directora; Anatoli Goussev ukrajnai születésű, Olaszországban élő és dolgozó tenor, énekmester; Vittorio Terranova olasz tenor; Deniz Uzun török-német mezzoszoprán, a 2021-es verseny Marton Éva-különdíjasa; Dmitrij Vdovin, a Bolsoj Színház ifjúsági operaprogramjának igazgatója; valamint Meláth Andrea mezzoszoprán, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

Az ugyancsak rangos egyéb különdíjak nyerteseit a vasárnap esti, operaházi díjátadó gálán hirdetik majd ki, amely a verseny Youtube-csatornáján is követhető.