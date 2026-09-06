Vlagyimir Putyin;béketárgyalások;Jared Kushner;orosz-ukrán háború;Steve Witkoff;

Vlagyimir Putyin orosz elnök

A Kreml szerint hasznos tárgyalásokat folytattak Trump követeivel az ukrajnai háború lezárásáról

Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint három órás, „rendkívül hasznos” tárgyalásokat folytatott szombaton Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával, akik az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás lehetőségét keresték – mondta el a Kreml egyik tanácsadója, de nem utalt semmilyen áttörésre.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója azt mondta, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak „számos ötletet vázoltak fel a rendezés lehetséges útjaival kapcsolatban”, azt azonban nem árulta el, hogy ezek mik lennének.

Usakov nyilatkozata szerint Putyin arról beszélt a találkozón, hogy Oroszország „valódi előrelépést” tesz a csatatéren, és meggyőződése, hogy eléri céljait, emellett hangsúlyozta, hogy a „konfliktus összes kiváltó okát” kezelni kell.

A találkozóról adott jelentésében a Reuters hírügynökség rámutatott, hogy Moszkva az Ukrajna elleni teljes körű invázió 2022. februári megindítása óta ragaszkodik ehhez az állásponthoz. Az elmúlt hetekben a felek kölcsönösen fokozták nagy hatótávolságú légicsapásaikat, miközben a frontvonalak nagyrészt nem változtak.

Trump pénteken azt sugallta, hogy megbízottai egy, a háború lezárását célzó új javaslattal utaznak az orosz fővárosba, de részletekbe nem bocsátkozott.

Putyin megígérte, mindent megtesz az amerikai tárgyalók kijevi útjának biztonsága érdekében. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője előzőeg azt nyilatkozta, hogy az elnök utasította az orosz hadsereget, hogy három napig ne támadják Kijevet. Az elmúlt tíz napban Oroszország éjjel-nappal rakétákkal és drónokkal támadta az ukrán fővárost, beleértve egy pénteki célzott dróncsapást az SZBU biztonsági szolgálat központja ellen.

Ukrajna a nyár folyamán pusztító csapásokat mért az orosz finomítókra, olajterminálokra és a Wildberries online kiskereskedő óriáscég raktáraira, hogy növelje Moszkva és az orosz lakosság számára a háború folytatásának költségeit. De Zelenszkij is közölte, hogy hétfőig tartózkodnak a Moszkva elleni csapásoktól.

Usakov szerint gazdasági kérdésekről is egyeztettek

Egy fehér házi tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy „érdemi tárgyalások” voltak, és a következő hetekben bejelentik a további lépéseket. Witkoff és Kushner, akik január óta először tárgyaltak az orosz fővárosban, nem kommentálták a történteket, és a megbeszélések után nem sokkal elrepültek Moszkvából, hogy vasárnap Kijevben találkozzanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Jurij Usakov ugyanakkor kijelentette, hogy „a tárgyalások túlmutattak az ukrán válság megoldásáról szóló puszta eszmecserén.

A felek részletesen megvitattak gazdasági kérdéseket és a lehetséges nagyobb, kölcsönösen előnyös orosz-amerikai projekteket” – mondta Usakov. Putyin befektetési megbízottja, Kirill Dmitrijev – aki szintén részt vett a találkozón – az X-bejegyzésében „fontos béketeremtő látogatásról” beszélt.

Nem látszik az álláspontok közeledése

A Reutersnak egy, a Kremlhez közel álló személy még a Trump küldötteinek útjáról szóló jelentések előtt azt nyilatkozta, hogy Putyin továbbra is további területek elfoglalására törekszik.

„Nincs esély megállapodásra a frontvonalat illetően, amíg Putyin be nem fejezi a donyecki régió fennmaradó részének biztosítását” – mondta az illető, hozzátéve, hogy a Kreml vezetője – parancsnokai jelentései alapján – bízik benne, hogy ez az év végére megtörténik.

A nyugati katonai elemzők mindazonáltal távolinak tartják ezt a lehetőséget, tekintettel az orosz erők előrenyomulásának lassúságára. Ukrajna pedig nem hajlandó a hatalmas áldozatok árán sikeresen védett területek átadására, amit a megadással egyenértékűnek tart. A Kreml pénteken megerősítette, hogy „megingathatatlan” Putyin egy két évvel ezelőtti beszédében kifejtett álláspontja, miszerint a háború lezárásához Ukrajnának át kell adnia Oroszország által nagyrészt megszállt négy régió teljes területét, és le kell mondania a NATO-hoz való csatlakozás tervéről.

Szász-Anhaltban rekordmagas támogatottsággal várja a vasárnapi tartományi választást az Alternatíva Németországért (AfD), miközben a többi párt a koalíciós lehetőségeket keresi.