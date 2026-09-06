A Kreml szerint hasznos tárgyalásokat folytattak Trump követeivel az ukrajnai háború lezárásáról

Vlagyimir Putyin;béketárgyalások;Jared Kushner;orosz-ukrán háború;Steve Witkoff;

2026-09-06 10:25:00 CEST

Vlagyimir Putyin orosz elnök több mint három órás, „rendkívül hasznos” tárgyalásokat folytatott szombaton Donald Trump amerikai elnök két megbízottjával, akik az ukrajnai háború lezárásáról szóló megállapodás lehetőségét keresték – mondta el a Kreml egyik tanácsadója, de nem utalt semmilyen áttörésre.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója azt mondta, Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak „számos ötletet vázoltak fel a rendezés lehetséges útjaival kapcsolatban”, azt azonban nem árulta el, hogy ezek mik lennének.

Usakov nyilatkozata szerint Putyin arról beszélt a találkozón, hogy Oroszország „valódi előrelépést” tesz a csatatéren, és meggyőződése, hogy eléri céljait, emellett hangsúlyozta, hogy a „konfliktus összes kiváltó okát” kezelni kell.

A találkozóról adott jelentésében a Reuters hírügynökség rámutatott, hogy Moszkva az Ukrajna elleni teljes körű invázió 2022. februári megindítása óta ragaszkodik ehhez az állásponthoz. Az elmúlt hetekben a felek kölcsönösen fokozták nagy hatótávolságú légicsapásaikat, miközben a frontvonalak nagyrészt nem változtak.

Trump pénteken azt sugallta, hogy megbízottai egy, a háború lezárását célzó új javaslattal utaznak az orosz fővárosba, de részletekbe nem bocsátkozott.

Putyin megígérte, mindent megtesz az amerikai tárgyalók kijevi útjának biztonsága érdekében. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője előzőeg azt nyilatkozta, hogy az elnök utasította az orosz hadsereget, hogy három napig ne támadják Kijevet. Az elmúlt tíz napban Oroszország éjjel-nappal rakétákkal és drónokkal támadta az ukrán fővárost, beleértve egy pénteki célzott dróncsapást az SZBU biztonsági szolgálat központja ellen.

Ukrajna a nyár folyamán pusztító csapásokat mért az orosz finomítókra, olajterminálokra és a Wildberries online kiskereskedő óriáscég raktáraira, hogy növelje Moszkva és az orosz lakosság számára a háború folytatásának költségeit. De Zelenszkij is közölte, hogy hétfőig tartózkodnak a Moszkva elleni csapásoktól.

Usakov szerint gazdasági kérdésekről is egyeztettek

Egy fehér házi tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy „érdemi tárgyalások” voltak, és a következő hetekben bejelentik a további lépéseket. Witkoff és Kushner, akik január óta először tárgyaltak az orosz fővárosban, nem kommentálták a történteket, és a megbeszélések után nem sokkal elrepültek Moszkvából, hogy vasárnap Kijevben találkozzanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Jurij Usakov ugyanakkor kijelentette, hogy „a tárgyalások túlmutattak az ukrán válság megoldásáról szóló puszta eszmecserén.

A felek részletesen megvitattak gazdasági kérdéseket és a lehetséges nagyobb, kölcsönösen előnyös orosz-amerikai projekteket” – mondta Usakov. Putyin befektetési megbízottja, Kirill Dmitrijev – aki szintén részt vett a találkozón – az X-bejegyzésében „fontos béketeremtő látogatásról” beszélt.

Nem látszik az álláspontok közeledése

A Reutersnak egy, a Kremlhez közel álló személy még a Trump küldötteinek útjáról szóló jelentések előtt azt nyilatkozta, hogy Putyin továbbra is további területek elfoglalására törekszik.

„Nincs esély megállapodásra a frontvonalat illetően, amíg Putyin be nem fejezi a donyecki régió fennmaradó részének biztosítását” – mondta az illető, hozzátéve, hogy a Kreml vezetője – parancsnokai jelentései alapján – bízik benne, hogy ez az év végére megtörténik.

A nyugati katonai elemzők mindazonáltal távolinak tartják ezt a lehetőséget, tekintettel az orosz erők előrenyomulásának lassúságára. Ukrajna pedig nem hajlandó a hatalmas áldozatok árán sikeresen védett területek átadására, amit a megadással egyenértékűnek tart. A Kreml pénteken megerősítette, hogy „megingathatatlan” Putyin egy két évvel ezelőtti beszédében kifejtett álláspontja, miszerint a háború lezárásához Ukrajnának át kell adnia Oroszország által nagyrészt megszállt négy régió teljes területét, és le kell mondania a NATO-hoz való csatlakozás tervéről.