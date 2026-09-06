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Az AfD szász-anhalti szervezete Ulrich Siegmund vezetésével arra készül, hogy első alkalommal adhatja egy német tartomány miniszterelnökét

Történelmi áttörésre készül a német szélsőjobb

Szász-Anhaltban rekordmagas támogatottsággal várja a vasárnapi tartományi választást az Alternatíva Németországért (AfD), miközben a többi párt a koalíciós lehetőségeket keresi.

Sorsdöntő tartományi választásra készül Szász-Anhalt, ahol a felmérések szerint a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) minden korábbinál közelebb került ahhoz, hogy a legerősebb politikai erővé váljon a keletnémet régióban. 

A legfrissebb közvélemény-kutatási adatok alapján a párt támogatottsága áttörte a negyvenszázalékos lélektani határt, és az utolsó mérések szerint 41 és 43 százalék közötti eredményre számíthat. Ez az arány több mint a kétszerese a legutóbbi, 2021-es választáson elért eredményüknek, ami alapjaiban rendezi át a tartományi parlamenti erőviszonyokat.

A kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) Sven Schulze miniszterelnök-jelöltségével a szavazatok körülbelül huszonkét-huszonhárom százalékára számíthat, ami jelentős visszaesést jelent az öt évvel ezelőtti 37 százalékos teljesítményükhöz képest. A tartományi Alkotmányvédelmi Hivatal által igazoltan jobboldali radikálisnak minősített AfD szász-anhalti szervezete Ulrich Siegmund vezetésével arra készül, hogy első alkalommal adhatja egy német tartomány miniszterelnökét, amennyiben sikerül maga mellé állítania a kormányzáshoz szükséges többséget vagy elérnie az abszolút többséget a képviselői helyek eloszlásában.

Ulrich Siegmund politikai pályaképe

Ulrich Siegmund az Alternatíva Németországért szász-anhalti tartományi parlamenti frakciójának vezetője és a párt miniszterelnök-jelöltje a 2026-os választáson. A fiatalabb generációhoz tartozó politikus vállalkozói háttérrel érkezett a politikába, és gyorsan az AfD tartományi szervezetének meghatározó alakjává vált. Szónoklataiban és közösségi médiás jelenlétében a keményvonalas, migrációellenes retorikát ötvözi a regionális gazdasági elégedetlenségre építő populista üzenetekkel. Tevékenységét a tartományi alkotmányvédelmi hatóságok is figyelemmel kísérik, mivel az általa vezetett tartományi pártstruktúrát hivatalosan jobboldali radikális csoportosulásként tartják nyilván. Siegmund aktív szerepet vállalt a németországi kitoloncolási és áttelepítési koncepciókról szóló vitákban, ami országos szintű lakossági tiltakozásokat és politikai bírálatokat váltott ki.

A választási küzdelem utolsó napjaiban a politikai feszültség a tetőfokára hágott a tartományban. A magdeburgi AfD-központba fehér porral teli fenyegető levelet küldtek, amely miatt a rendőrségnek és a tűzoltóságnak is ki kellett vonulnia, miközben a pártvezetők éles retorikával mozgósítják szavazóikat az állítólagos visszaélések elleni lakossági megfigyelésre hivatkozva. A többi politikai alakulat helyzete rendkívül bonyolulttá vált.

A Balpárt, a Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Zöldek egyaránt a bejutási küszöb közelében egyensúlyoznak vagy mérsékelt eredményre számíthatnak, míg a Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) a mérések szerint a parlamentbe kerülésért küzd. Mivel a hagyományos pártok kivétel nélkül elutasítják a formális koalíciókötést az AfD-vel, a választás utáni kormányalakítási tárgyalások várhatóan rendkívül elhúzódónak és nehézkesnek ígérkeznek. 

A kereszténydemokraták által emelt politikai védőfal megtartása vagy megroppanása meghatározza a német belpolitika közelebbi jövőjét, mivel a CDU szavazótborán belül és országos szinten is megoszlanak a vélemények az AfD-vel való esetleges együttműködésről.

Egy esetleges AfD-vezetőségű tartományi kormány megalakulása jelentős gazdasági és társadalmi átalakulásokat idézhet elő a mintegy 2,12 milliós lakosú Szász-Anhaltban. A Hallei Gazdaságkutató Intézet (IWH) és a DIW Berlin elemzései rámutatnak arra, hogy az AfD választási programja komoly pénzügyi egyensúlyhiányt idézne elő a tartományi költségvetésben. A párt egyszerre ígér kiterjedt adócsökkentéseket és megnövelt állami kiadásokat, miközben mereven ragaszkodik az adósságfék szigorú betartásához.

A Hallei Gazdaságkutató Intézet (IWH) Kelet-Németország egyik legelismertebb független gazdaságtudományi műhelye, amely kiemelt figyelmet fordít a regionális szerkezetváltás és a demográfiai folyamatok elemzésére. Az intézet kutatói a 2026-os választások előtt részletes tanulmányban vizsgálták meg a tartományi pártok gazdasági programjait. Értékelésük szerint az AfD által javasolt drasztikus adócsökkentések és a párhuzamosan ígért állami fejlesztések mellett képtelenség fenntartható költségvetési egyensúlyt biztosítani. Az IWH szakértői arra is rámutattak, hogy Szász-Anhalt elöregedő társadalmában a külföldi szakképzett munkaerő elutasítása súlyos növekedési áldozatokkal járna a helyi kis- és középvállalkozások számára.

Az AfD ellentmondásos gazdaságpolitikája a szakértői számítások szerint gyorsan drasztikus hiányhoz vezetne. Szász-Anhalt gazdasága erős középvállalati struktúrára épül, ahol a foglalkoztatottak 72 százaléka a kis- és középvállalkozásoknál dolgozik.

A vegyipar, a gépgyártás és az élelmiszeripar hagyományosan meghatározó ágazatok, ám az utóbbi időben a magas energiaárak és a bürokrácia miatt a tartományi bruttó hazai termék enyhe csökkenést mutatott.

Az energiapolitika terén az AfD éles fordulatot sürget, amennyiben elutasítja a megújuló energiaforrások további kiépítését, szembemegy a szénkivezetéssel, és a fosszilis energiahordozókhoz, valamint a nukleáris energiához térne vissza. Szász-Anhalt jelenleg a zöldenergia-átállás egyik úttörője Németországban, az energiahálózat gyors átállítása és a széles sávú zöldberuházások leállítása pedig éppen a legnagyobb energiafelhasználó vegyipari szereplők számára jelentene bizonytalanságot. Ezzel párhuzamosan a demográfiai mutatók komoly aggodalomra adnak okot az egész régióban.

Az ezredforduló óta a tartomány csaknem félmillió lakost veszített, és az előrejelzések szerint 2040-re a népesség a jelenlegi kétmillióról 1,83 millióra csökkenhet. A súlyos munkaerőhiányt a szakképzett külföldi munkavállalók bevándorlása nélkül a gazdasági elemzők szerint képtelenség orvosolni. Az AfD szigorú bevándorlásellenes irányvonala, a határellenőrzések visszaállítása és a kitoloncolások felgyorsítása elriaszthatja a külföldi befektetőket és a szakembereket, ami tovább mélyítheti a szerkezeti problémákat.

A társadalom- és oktatáspolitikában a radikális jobboldali párt programja szakítana az eddigi befogadó és sokszínű oktatási törekvésekkel. A szexuális kisebbségek felvilágosítását célzó iskolai programok megszüntetését, a nemsemleges nyelvhasználat teljes betiltását és a hagyományos családi modell kizárólagos támogatását követelik. Az oktatási rendszer átalakítása során az iskolák szerkezetét is megváltoztatnák, miközben a kulturális szférában a nemzeti identitást erősítő intézményi finanszírozást részesítenék előnyben. Társadalomkutatók arra figyelmeztetnek, hogy egy ilyen jellegű fordulat fokozhatja a politikai polarizációt a lakosság körében, és gyengítheti a civil társadalmi kezdeményezések mozgásterét.

A szövetségi szintű és a nemzetközi hatások szintén elkerülhetetlenek lennének egy esetleges AfD-vezetésű tartományi kormány felállása esetén. Németország szövetségi berendezkedéséből fakadóan a tartományi kormányok a Bundesraton, vagyis a szövetségi tanácson keresztül közvetlen beleszólással rendelkeznek a szövetségi törvényhozásba.

Egy szélsőjobboldali vezetésű tartomány vétójogával élve blokkolhatná a berlini kormány több fontos törvényalkotási kezdeményezését, beleértve az európai uniós integrációval, a klímavédelemmel és a migrációs szabályozással kapcsolatos nemzeti stratégiákat. A nemzetközi partnerek és az Európai Unió intézményei kiemelt figyelemmel kísérik a szász-anhalti fejleményeket, hiszen egy ilyen politikai áttörés precedenst teremthet más keletnémet tartományok számára is, és alapjaiban változtathatja meg Németország európai politikai pozícióját.

Az uniós figyelmeztetések ellenére katonai tiszteletadással fogadták Belgrádban Ratko Mladić Hágából csütörtökön kormánygéppel hazaszállított holttestét. A srebrenicai mészáros tiszteletére rendezett megemlékezések miatt forrnak az etnikai indulatok a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaságban.  