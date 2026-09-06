Egy férfi bement a fóti Aldiba és ellopott 160 tábla csokit

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2026-09-06 12:37:00 CEST

Keresi a rendőrség.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya az állampolgárok segítségét kéri egy ismeretlen férfi azonosításához, aki nagy tételben csokoládét lopott egy fóti Aldiból - derül ki a rendőrség honlapján közzétett tájékoztatásból.

A rendelkezésre álló adatok alapján az ismeretlen személy augusztus 4-én 17 óra 25 perc körül bement a 2151 Fót Fehérkő utca 5. szám alatt található Aldiba, majd onnan 120 darab Moser Roth csokoládét és 40 darab Moser Roth étcsokoládét tulajdonított el. A bevásárló kosarat a bejárathoz vitte, majd onnan azt kihúzva fizetés nélkül távozott az üzletből. A lopással okozott kár 203 840 forint - közölte a rendőrség.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a személyt felismeri, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-1-236-28-97 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.